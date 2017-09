Sector lácteo busca soluciones a la falta de envases

septiembre 29, 2017 - 8:33 am

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), Roger Figueroa, indicó que uno de los problemas principales de la industria está en empaques, azúcar y frutas, para poder proveer completamente al mercado.

“¿Por qué no hay leche pasteurizada y de larga duración?, porque no hay empaque, no tenemos los empaques, le hemos propuesto al Ejecutivo nacional un esquema, el Ejecutivo nacional es dueña de Venenvases, nosotros le compraríamos los envases y ellos se encargarían de importar la materia prima”,

Venenvases está cerrada en este momento, ella proveía entre el 60 a 70% de los empaques para la industria, si se activa la empresa se tendría la mitad de los empaques y la otra parte necesaria estaría en manos de Tetrapack.

Explicó que el principal obstáculo del abastecimiento es el precio, la leche sigue regulada 350 bolívares el litro, cuando cruda cuesta 4.000 bolívares, lo cual hace difícil poder venderla. Luego de un convenio con la Vicepresidencia les permitieron a los productores vender la leche en un precio regido por la Ley de Costos y Precios Justos, apareció luego de esto la leche pasteurizada y la en polvo.

Figueroa explicó que el Ejecutivo les propuso calcular los precios en base a fórmulas matemáticas, y se calcularían las bandas para fijar los precios.

Mantiene en comunicación con el ministro del Alimentacion para tratar el tema de la azúcar necesaria en algunos productos lácteos.

Unión Radio