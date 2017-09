“Sabrina, la bruja adolescente” tendrá un regreso terrorífico a la TV

septiembre 21, 2017 - 10:17 pm

Según el portal E! News se conoció que The CW y Warner Bros están desarrollando oficialmente The Chilling Adventures of Sabrina. El mismo equipo creativo detrás de Riverdale: Greg Berlanti, Roberto Aguirre-Sacasa, Sarah Schechter y Jon Goldwater, está listo para traer esta nueva versión de Sabrina (interpretada por Melissa Joan Hart desde 1996 a 2003) de nuevo a la pequeña pantalla, dándole un giro de horror, lo que ha generado que las redes sociales la comparen con cintas como Rosemary’s Baby y El Exorcista.

The Chilling Adventures of Sabrina es una reimaginación del origen y las aventuras de Sabrina la bruja adolescente “como una oscura historia de la llegada de la edad al horror, el ocultismo y, por supuesto, la brujería. Esta adaptación encuentra a Sabrina luchando para reconciliar su naturaleza dual -la mitad bruja, la mitad-mortal- mientras que está parada contra las fuerzas malvadas que la amenazan, su familia y el mundo del día que los seres humanos habitan.”

Desde el debut de Riverdale, los aficionados se han preguntado cuando veríamos a Sabrina en el programa, con los productores siendo tímidos sobre la posible llegada del personaje, hasta ahora, obviamente.

Pero Riverdale en realidad hizo referencia a The Chilling Adventures Sabrina en su final de mayo, con FP (Skeet Ulrich) leyendo el cómic en su celda de la cárcel, y cuando E! News le preguntó a Aguirre-Sacasa al respecto, dijo: “Es absolutamente cierto que elegimos ese cómic por una razón muy particular”.

Hasta ahora, Riverdale todavía tiene que aprovechar lo sobrenatural, con Aguirre-Sacasa insinuando que era algo que los escritores estaban interesados ​​en explorar eso en la segunda temporada…

“Obviamente hemos hablado de lo sobrenatural en la sala, ya un nivel mayor con la red y el estudio y cosas por el estilo”, nos dijo. “No es ningún secreto que uno de mis personajes favoritos es Sabrina la Bruja Adolescente. Siempre habrá un elemento de género en el show, y en la primera temporada, hay indicios de lo sobrenatural, y hay visiones y sueños, como un zombies, y ​​Archie ve a los hombres lobo… Puedo decirte que en la próxima temporada vamos a seguir empujando sobre en eso.”

