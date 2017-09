Septiembre 8, 2017 - 2:59 pm

El Fiscal general de la República, Tarek William Saab, descartó este viernes realizar investigaciones que impliquen a algunos funcionarios del gobierno y miembros del PSUV sobre el caso Odebrecht, considerando que no trabajará “en función de especulaciones”.

“La propia empresa ha ido desmintiendo todo eso, nosotros no vamos a trabajar en función de especulaciones”, dijo Saab en entrevista con la AFP, sobre la posibilidad de abrir una investigación contra el presidente Nicolás Maduro o el constituyente Diosdado Cabello.

De igual modo, Saab descartó investigar al presidente venezolano Nicolás Maduro por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El Fiscal señaló, no obstante, que el ministerio público investigará el pago de sobornos (que admite el gigante brasileño) y denunció que durante la gestión de al ex fiscal Luisa Ortega Díaz no hubo avances en el caso.

“Lo que hay es un expediente de ocho hojas”, dijo.

Reveló además que indaga a empresas por las denuncias de millonarios sobrecostos en la importación de alimentos y medicinas subsidiadas.

“No puedo nombrar (las firmas), pero te voy a decir qué rubros: medicinas y alimentos”, aseguró.

Ortega y Ferrer

Saab reiteró la denuncia de que la exfiscal y su esposo, Germán Ferrer, lideraban presuntamente una red que extorsionaba a personas investigadas (incluidos empresarios petroleros) a cambio de desestimar sus procesos.

Por otro lado, restó importancia a que varios países (que desconocen la Constituyente) reciban a Ortega como la fiscal de Venezuela.

“No voy a entrar en ninguna polémica con nadie, pero alguien que dijo que se iba a inmolar por el pueblo, que iba a estar en las calles pidiendo libertad, la gente la ha visto en yates y en aviones privados, recorriendo países en una gira que cuesta mucha plata. Esas contradicciones anulan su credibilidad”, dijo.

AFP/Globovisión