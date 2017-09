septiembre 29, 2017 - 4:19 pm

Nueva noticia impactante en Oklahoma City Thunder. Russell Westbrook acordó una extensión de contrato para los próximos 5 años y un total de 205 millones de dólares, informó en primera instancia el periodista Adrian Wojnarowski, de ESPN, y confirmó minutos después la propia franquicia.

Con el citado acuerdo, el cual incluye una opción de equipo para la última campaña del contrato (2022-23), el base formado en UCLA se convierte en el mejor pagado de la NBA al acumular 233 millones en las próximas seis temporadas. La renovación de Westbrook supone la perfecta guinda para el verano del dirigente Sam Presti, quien anteriormente concretó los traspasos de Paul George y más recientemente Carmelo Anthony, o la firma del agente libre Patrick Patterson.

Westbrook, seleccionado en el puesto 4 del Draft 2008 por los extintos Seattle Supersonics, rompió todos los registros estadísticos en el pasado curso con un promedio de 31,6 puntos, 10,4 asistencias, 10,7 rebotes y 1,6 robos en 34,6 minutos de juego. Asimismo se alzó con el MVP de la temporada regular al imponerse en la votación a su antiguo compañero James Harden.

“Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, no hay ningún lugar en el que pudiese estar mejor que Oklahoma City. Me siento honrado por tener la oportunidad de poder continuar aquí mi carrera. Desde el primer día ha sido increíble el apoyo que mr. Bennett, Sam, Troy y toda la organización han dado tanto a mi familia como a mí. Estamos muy agradecidos. Cuando juegas aquí lo haces ante los mejores aficionados del mundo. Voy a seguir dándolo todo por ellos y por esta organización”, explicó Westbrook.

