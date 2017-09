Roban valiosas puertas de bronce de las extintas oficinas de la Onidex  en el casco central de Maracaibo (+Fotos)

Septiembre 12, 2017 - 12:21 am

La delincuencia continúa haciendo estragos con el patrimonio regional. EL pasado viernes fueron robadas las puertas de bronce de las antiguas oficinas de la Onidex, en el casco central de Maracaibo, específicamente detrás del Banco Central de Maracaibo.

Moradores de la zona notaron que el sábado en la mañana las puertas del viejo edificio ya no estaban.

Según fuentes policiales los responsables de este acto vandálico son miembros de bandas, dedicadas al robo y hurto de material estratégico, ya que en la actualidad el kilo de bronce oscila alrededor de 20 mil bolívares.

Sin embargo, no es la primera vez que la referida estructura, donde también funcionó una sede del extinto Banco de Maracaibo, es asediada por el hampa. Desde que las instalaciones quedaron inoperativas, los ladronzuelos se han encargado de desvalijar el edificio, llevándose al principio el inmobiliario de oficina y luego las rejillas de las ventanillas de aluminio. Actualmente, el edificio está en el completo abandono e intemperie.

Vecinos de la zona temen que la antigua Onidex, al descubierto, se convierta en el lugar perfecto para los malandros y huele pegas para cometer sus fechorías, como violar a una persona, por ejemplo. En este sentido, funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) vigilan la antigua estructura para evitar que la misma sea visitada nuevamente por delincuentes.

Jesús Chirinos, habitante y comerciante de la zona, comentó a Noticia al Día que aproximadamente 10 años unos ingenieros llegaron a evaluar el edificio, viendo en él la posibilidad de instalar las nuevas oficinas del SAIME, pero dicho objetivo no fue logrado, ya que consideraron que la infraestructura no estaba acta para tal fin.

Destacó que lo mismo ocurrió con el edificio del frente, donde funcionaba la sede del también inexistente Banco Fondo Común, que luego pasó a ser una guardería.

“El edificio del Fondo Común no se invadió porque la comunidad no lo permitió y sellaron con bloques y cemento las entradas. Lo mismo se quiere hacer con la Onidex, pero los vecinos se han mostrado apáticos a la idea por no querer colaborar para comprar el material.

