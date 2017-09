Ricky Martin preocupado por su hermano tras el paso del huracán María en Puerto Rico

septiembre 23, 2017 - 8:44 pm

Con cara de preocupación y pocas horas de sueño, Ricky Martin vuelve a alzar la voz en apoyo a su bella isla, Puerto Rico, devastada por la violencia del Huracán María.

El artista ha publicado un mensaje de preocupación y fustración a través de su cuenta de Instagram en el que asegura no tener noticias de uno de sus hermanos.

“Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre”, expresó con un gesto de máxima preocupación.

Solidario con sus compatriotas es consciente de que al igual que él son muchos lo que están pasando por este desesperado momento. “Estoy seguro qué hay muchas mujeres y hombres que viven fuera o dentro de la Isla que no han podido hablar con sus familiares por los problemas de comunicación”, continúa este mensaje en forma de video.

A pesar de los pesares, Ricky sigue haciendo un llamamiento para que todo el mundo colabore en la campaña de donativos que abrió hace días para reconstruir su amada isla, en su mayoría sin agua ni electricidad. Desde que la hiciera pública las donaciones han superado las expectativas pero todavía se necesita más. “Conseguimos la meta y ahora hay que ir por más porque hay mucho por hacer”, explica.

Para colaborar sólo tienen que ir a la página youcaring.com/rickymartin. “Un dólar que den es un dólar que se le va a dar a las víctimas”, concluye un esperanzado y agradecido Ricky.

Agencias