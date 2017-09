Requesens: Ningún gobernador debe subordinarse a la ANC

Septiembre 9, 2017 - 7:58 am

Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional y precandidato a la gobernación del estado Táchira por el partido Primero Justicia, afirmó que ningún gobernador debe subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

En relación a las declaraciones ofrecidas por el presidente Nicolás Maduro en cadena presidencial el pasado jueves, quien indicó que el gobernador que no se subordine a la ANC sería destituido, el candidato respondió que tal hecho no puede tener cabida puesto que el proceso por el cual se eligió tal organismo es “ilegítimo y bañado en sangre”.

“Que no venga a decirnos (Nicolás Maduro) que tenemos que reconocer una Asamblea Nacional Constituyente que no reconoce nadie, y no reconoce nadie porque hicieron un fraude, porque le dijeron al país que habían votado 8 millones de personas, y Smarmatic los desmintió”, aseveró.

El candidato, tras su cuestionamiento acerca de la legitimidad de la ANC, precisó que a los únicos a quienes ellos deben subordinarse (como gobernadores) es “a la voluntad del pueblo y a la Constitución”.

Frente a una posible inhabilitación política, insinuó que tal escenario sólo es posible de plantear porque el Gobierno teme a aquello que como líderes representan.

“El gobierno nos ha amenazado muchísimo, porque saben que no sólo que representamos una opción fresca, sino una opción de lucha. Nosotros no nos doblegamos frente a ninguna represión”, aseguró el candidato.

Críticas a la campaña electoral

Con respecto a su candidatura para la gobernación del estado Táchira, el político de 28 años indicó que “Ha sido una campaña muy intensa, esta candidatura no es como nosotros la soñamos. Este proyecto lo pensamos sin dictadura, sin Maduro, y con muchos compañeros que no nos pueden acompañar”.

Las elecciones regionales han sido criticadas por sectores de la oposición, quienes rechazan que las múltiples convocatorias a concentraciones y marchas hayan tenido como resultado únicamente estos comicios; sin embargo, Requesens explicó que aquellas acciones nunca se hicieron teniendo en mente las elecciones, pero “esta es una batalla desigual, y hay que darla”.

“Es mucho más fácil derrotar la dictadura con 23 gobernaciones a favor de la causa democrática que entregarle 23 gobernaciones”.

El candidato criticó, además, que la fecha de estos comicios pautados para el mes de octubre aún no tengan una fecha concreta por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Nuevas medidas económicas

Con respecto a las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional, el diputado se limitó a calificarlas de inservibles.

Frente a una posible salida de la crisis económica, declaró que bajo una gestión distinta a la actual, en un escenario en donde Nicolás Maduro no sea presidente, la economía tendría que abrirse, habría que liberar el mercado y generar competencia para que la empresa privada sienta suficiente confianza para invertir en el país.

Asimismo, las políticas sociales deben mantenerse, afirmó, pues existe un escenario de crisis humanitaria en el país.

Globovisión