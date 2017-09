Reportan apagones de dos horas en varios sectores de Maracaibo

Septiembre 11, 2017 - 10:55 pm

Usuarios de las redes sociales reportan apagones prolongados por más de dos horas en varios sectores de la ciudad de Maracaibo.

Pomona, Altos del Sol, 5 de julio, La Paz, La Pastora, urbanización Urdaneta, Las Mercedes, Ziruma, 18 de octubre, Altos de Jalisco, Canta Claro, Zapara, así como Sierra Maestra y El Soler, en el municipio San Francisco, son algunas de las zonas afectadas.

Desde las 6:00 de la tarde de este lunes, 11 de septiembre, usuarios reportan interrupciones en el servicio eléctrico, luego de que, durante esta tarde se produjeran varios bajones de luz en sectores de la capital zuliana.

Hasta el momento Corpoelec no ha aclarado las causas que produjeron el corte del servicio. Afectados señalan que podría tratarse de cortes programados sin cronograma, pues una vez se restablece el servicio en algunas zonas, falla en otras.

via @giovanniemman : CorpoelecZulia_ debería hablar claro. Cuántas horas son de @racionamiento ? Van 2 y med ccto zapara #mcbo #11s

via @perikaso3000: @soyluz59 en verdad no entiendo como van 14 bajones si tienes 2 dias y algo sin luz tu no tienes rostros sino la cara p

— traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 12 de septiembre de 2017