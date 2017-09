Recordamos el nacimiento de dos gigantes de la canción: Julio Iglesias y Ray Charles (+Videos)

septiembre 23, 2017 - 5:11 am

Julio José Iglesias de la Cueva, conocido como Julio Iglesias (Madrid, 23 de septiembre de 1943), es un cantante, compositor, empresario y ex futbolista español.

Ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Record Guiness. En 1983 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en el 2013 como el artista latino que más discos ha vendido en la historia.Es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día.

Es uno de los diez mayores vendedores de discos en la historia de la música, habiendo vendido más de 300 millones6 de sus 80 álbumes editados en todo el mundo hasta la fecha en 14 idiomas. Más de 2.600 discos de oro y platino certificados. Se estima que durante su carrera ha ofrecido más de 5000 conciertos, actuando para más 60 millones de personas en los cinco continentes.

En abril de 2013 el cantante fue galardonado en Pekín como el primer y más popular artista internacional en China. Asimismo, es el mayor vendedor extranjero de discos en Brasil, Francia, Rumanía e Italia, entre muchos otros. En su país, España, es el artista que más ha vendido, con 23 millones de discos.

Julio Iglesias ha ganado los más importantes y prestigiosos premios de la industria discográfica como el Grammy y Grammy Latino, World Music Award, Premio Billboard, Gaviota de plata, ASCAP, American Music Award y Premio Lo Nuestro entre otros. Ha sido condecorado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España y con la Legión de Honor de Francia. Fue nombrado Embajador Especial de las Artes Escénicas de UNICEF en 1989. Además tiene institucionalizado el 8 de septiembre como «Día de Julio Iglesias» en Miami desde 1997 y se ve su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 1985. El 23 de abril de 2013, entró en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Según el libro Riquísimos, del periodista Jesús Salgado, Julio Iglesias es la novena fortuna de España, con un patrimonio estimado en $5.200 millones (cinco mil doscientos millones) de dólares el año 2009.

Ray Charles Robinson, mejor conocido como Ray Charles (23 de septiembre de 1930-10 de junio de 2004) fue un cantante, saxofonista1 y pianista de soul, R&B y jazz, ciego desde la infancia.

Su Canción más Popular

Después de una aparición en el Newport Jazz Festival logró un éxito importante con «(The Night Time is) The Right Time» y su canción más popular de 1959 «What’d I Say». La esencia de esta fase de su carrera se puede escuchar en su álbum en vivo Ray Charles en Persona, grabado ante una gran audiencia afroamericana en Atlanta en 1959. De esta canción se derivaron una serie de versiones por diversos grupos de la época e inclusive en español.

Ray Charles integró a su banda a las Raelettes (Chicas de Ray), un grupo de 3 chicas que ya antes se llamaban las Cookies. Así mismo una cantante soprano extra llamada Mary Ann Fisher.

Charles comenzó a ir más allá de los límites de su síntesis Blues Gospel mientras seguía con Atlantic, que ahora lo llamaba El Genio. Grabó con muchas orquestas y muchos artistas de jazz como Milt Jackson e incluso hizo su primer cover de música country con el «I’m Movin’ On» de Hank Snow.

Falleció a la edad de 73 años, el 10 de junio de 2004 en su casa de California. Sus restos se encuentran en el Cementerio Inglewood Park de Los Ángeles, California.

Wikipedia