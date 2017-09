Reconocimiento facial y más funciones en la filtración de la versión iOS 11

Septiembre 10, 2017 - 2:00 pm

Se ha filtrado la versión final (Gold Master) de iOS 11. Lo ha hecho un usuario de Reddit, pero se desconoce si se trata de un empleado de Apple, un hacker que tuvo acceso a servidores de descarga y posteriormente publicó enlaces o los obtuvo analizando algún tipo de metadatos.

La filtración de la versión definitiva de iOS 11, confirma muchísimos de los reportes que han estado circulando las últimas semanas pero también nos ofrece una vista previa de muchas de las cosas que se anunciarán el 12 de septiembre. Esto es todo lo que sabemos:

No veremos un Apple Watch Series 3 con nuevo diseño como se llegó a comentar semanas atrás, pero se confirma que tendrá conexión celular. Una imagen de la configuración inicial del smartwatch muestra la corona con un ligerísimo cambio de diseño, donde podría estar la antena para conectarse a la red celular:

Se confirma que el Apple Watch Series 3 tendrá conexión celular

9to5mac ha analizado el código del firmware filtrado y encuentra referencias a la forma de contratar planes con las operadoras para permitir que el Apple Watch tenga conexión celular. Según parece, el smartwatch no necesitará una SIM física para funcionar sino que usará una SIM virtual con el mismo número de teléfono asociado al iPhone.

De esa forma una llamada podría sonar en los dos dispositivos (como sucede ahora mismo) pero al contestar, es posible alejarse del teléfono y mantener la llamada aunque se pierda la conexión entre el Apple Watch y el iPhone.

También se han encontrado referencias a promociones de planes móviles para tener conexión tanto en el iPhone como en el Apple Watch. No es claro si operadoras en Latinoamérica o España ofrecerán planes y soluciones para el Apple Watch cuando este se ponga a la venta.

El firmware filtrado también hace referencia a nuevas esferas.

El iPhone 8 (o iPhone X, iPhone Edition, aún no se termina de confirmar el nombre) definitivamente tendrá reconocimiento facial (Face ID) y muy probablemente reemplace por completo al botón de inicio y su Touch ID como método de identificación.

Esta es la animación en la guía para configurar Face ID dentro del firmware filtrado:

Como se rumoraba, Face ID tendrá capacidades de reconocimiento tridimensional, y la animación parece que lo confirma, al pedir al usuario que mueva su cabeza en varios ángulos, de tal forma que los sensores tridimensionales puedan reconocer la cara desde diferentes ángulos.

Esto también evitaría que se use una foto grande para engañar al sistema de reconocimiento facial.

Recordemos que Face ID funcionaría inclusive en la oscuridad.

A falta de botón de inicio, Apple ha tenido que rediseñar algunas de las formas básicas de interacción con el teléfono. En el próximo iPhone, todas las aplicaciones mostrarán una pequeña barra horizontal para indicar la existencia de un área dinámica en la parte inferior de la pantalla, donde estaba antes el botón. Esto se confirma en algunos elementos gráficos encontrados en el firmware filtrado:

Otras funciones serán delegadas al botón lateral derecho:

-Doble click para activar Apple Pay

-Mantenerlo presionado para invocar a Siri

-Dos interacciones que antes se hacían por medio del botón de inicio. Aún no es claro como se solucionará el hacer doble tap en el botón de inicio para bajar la interfaz y alcanzar elementos superiores sin mover la mano.

También hay ligeros cambios en la interfaz gráfica para acomodar el diseño del nuevo iPhone:

There’s a nice little animation when you connect it to power pic.twitter.com/GFimRxbCAm

— Guilherme Rambo (@_inside) 9 de septiembre de 2017