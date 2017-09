Ramos Allup: Diálogo entre Gobierno y oposición en República Dominicana es absolutamente falso

Septiembre 13, 2017 - 2:04 pm

El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Henry Ramos Allup, señaló este miércoles que el diálogo entre oposicón venezolana y el Gobierno nacional “es absolutamente falso”.

“El Gobierno nacional está diciendo, casi con interés de contaminarnos, que hay una especie de relación de diálogo permanente entre Gobierno y oposición venezolana, y esto es absolutamente falso”, dijo durante una rueda de prensa llevada a cabo en el acto a propósito de la celebración del 76 aniversario del partido Acción Democrática (AD).

Durante una transmisión por la red social Periscope, el parlamentario destacó que en República Dominicana “se produjo una invitación del presidente de ese país a miembros de la oposición venezolana para ver si es posible crear una posibilidad de diálogo. La gente de la oposición que está en República Dominicana en este momento, no está dialogando con el Gobierno porque allí no está presente ningún representante del Gobierno”.

Agregó que a Dominicana viajó una delegación de la oposición encabezada por el presidente del Parlamento, Julio Borges, el diputado Luis Florido, y posiblemente Manuel Rosales, entre otros.

“(…) Esto es bueno aclararlo porque hay informaciones equivocadas a través de las redes sociales, tratando de decir que el Gobierno y la oposición están hablando y eso es absolutamente falso. Es una delegación de dirigentes políticos venezolanos atendiendo una invitación del presidente de ese país”, expresó el también Secretario General Nacional del partido AD.

Agregó que “allá se le va a decir al presidente de República Dominica en lo que ya hemos insistido: nosotros queremos que el gobierno fije el calendario electoral, que resuelva la crisis humanitaria, que libere a los presos políticos y que respete a las instituciones, entre ella la Asamblea Nacional. Eso es lo que hemos planteado y seguiremos planteando”.

Enfatizó que “si el Gobierno quiere dialogar para resolver esos problemas, excelente, en beneficio del país, no de la oposición. Ahora, si eso no es posible no va haber diálogo entre nosotros”.

