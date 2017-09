Rafael Guzmán: “No toda la población del país está bancarizada y el efectivo que hay no alcanza”

Septiembre 1, 2017 - 1:28 pm

El diputado Rafael Guzmán, integrante de la Comisión de Finanzas y desarrollo económico de la Asamblea Nacional, habló sobre la falta de efectivo en el país y las posibles medidas económicas que tomará el presidente Maduro con la ANC, señalando que es necesario sincerar el problema de la deuda para comenzar.

“El cono monetario nuevo no llenó las expectativas de compra pues el billete de mayor denominación no se pueden adquirir la cantidad de productos que la gente esperaba, y aunado a eso no hay suficiente efectivo en Venezuela. El billete que existe no tiene poder adquisitivo por la inflación galopante”, manifestó el parlamentario.

Señaló que el gobierno debería tomar medidas macroeconómicas importantes, reducir el gasto y sincerar la situación que estamos viviendo. “La realidad es que no toda la población del país está bancarizada y el efectivo que hay no alcanza para cubrir la adquisición de los bienes básicos”.

“Este cono monetario fue puesto en circulación demasiado tarde, desde el primer trimestre del año 2016 desde la Comisión de Finanzas se está sintiendo el problema del cono monetario y la necesidad de cambiar ese cono, lo hicieron tarde y con la inflación que no se ha podido frenar y la poca transparencia en las finanzas, nunca el efectivo va a ser suficiente. Nosotros pedimos que salga un nuevo billete de cien mil bolívares y que se vuelva a modificar el cono monetario”, enfatizó Guzmán.

Unión Radio