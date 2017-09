Rafael Dudamel: “Los argentinos están viviendo un momento de angustia”

Septiembre 5, 2017 - 11:11 pm

El seleccionador de Venezuela, Rafael Dudamel, consideró este martes en rueda de prensa que los futbolistas argentinos pasan por un momento de angustia en lo que va de Eliminatorias Mundialistas.

“Los argentinos son muy talentosos, de mucha calidad, pero están viviendo un momento de angustia. No están acostumbrados a vivir estos momentos y nosotros trabajamos muy bien con eso”, expresó el entrenador.

Aclaró que, pese al empate en el estadio Monumental de Núñez, deja a los dirigidos por Jorge Sampaoli en puesto de repesca. Sin embargo, está “seguro que Argentina se va a clasificar” para el Mundial de Rusia 2018.

“No es normal ver a Argentina a falta de dos fechas para terminar las Eliminatorias en esta posición, con esta necesidad; pero estoy seguro de que Argentina se va a clasificar. Tienen talento, jerarquía y grandeza”, dijo.

Asimismo, añadió: “El punto contra Argentina nos sirve para seguir aumentando la creencia en nuestra selección y en nuestro trabajo. Esa versatilidad táctica de nuestro equipo nos deja muy satisfechos”.

Sin embargo, el seleccionador dijo que no le gustó tener que plantear un equipo tan defensivo para frenar a la Albiceleste.

“Este no es el fútbol que a mí me gusta, pero he entendido que en la eliminatoria, para poder ser protagonista, hay que saberla jugar. Hay que saber como controlar y contrarrestar al rival”, explico.

Concluyó: “Hay que saber el rol dentro del esquema táctico, dentro de la estrategia, conocer y tener lectura del rival y tener aplomo y la valentía para jugar con la necesidad del rival”.

