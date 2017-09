Septiembre 4, 2017 - 4:01 pm

El técnico de la selección nacional de Venezuela, Rafael Dudamel, ofreció este lunes una rueda de prensa previa al partido ante Argentina, correspondiente a la fecha 16 por la eliminatoria mundialista. Afirmó que “las sensaciones son muy buenas”.

Desde Buenos Aires, sede del compromiso, el timonel vinotinto declaró: “Las sensaciones son muy buenas, de mucha tranquilidad, confianza, la misma que te dan las buenas actuaciones y resultados. Uno como jugador sabe cuando se tuvo un buen rendimiento y cuando quedó en deuda”.

Lamentó que no se haya podido obtener el triunfo el pasado jueves. “Nos hubiese encantado ganar a Colombia y al no hacerlo entramos a un análisis sincero que muchas veces es tapado por el mismo resultado, pero nosotros no nos podemos quedar allí. Cuando hablamos de construir un equipo tenemos que ser capaces de evaluar todo”.

“El equipo está consciente de la diferencia con el rival en cuanto a sistema táctico, de características individuales y llegamos con una buena información sobre todo lo que se nos puede presentar para buscar solucionarlo dentro de 90 minutos”, analizó Dudamel.

“Nosotros debemos funcionar como equipo, para mí la palabra fundamental es la intensidad de juego con y sin la pelota. Tenemos claro cuáles son las fortalezas de la selección local y también sabemos cómo podemos contrarrestarlas. Poder jugar y trabajar el partido con una versatilidad que permita un desenvolvimiento en una cancha que está en muy buen estado”.

“Venezuela tiene que estar preparada para cualquier circunstancia, sea para defender o para atacar. Siempre es riesgoso sostener el partido cerca de tu arco. En el partido vamos a encontrar muchos momentos en los que nos toque reordenarnos y otros donde podamos presentar un juego colectivo y asociado”, dijo.

“Argentina está en puestos de repechaje y eso le convierte el partido ante Venezuela como de alto riesgo. Nosotros tenemos que futbolísticamente ser muy inteligentes”, acotó el técnico criollo.

Ante la pregunta sobre la ausencia de ‘Juanpi’ Añor en el llamado a la Vinotinto, el estratega yaracuyano explicó: “Juan Pablo dentro de la selección ya ha venido ganándose un espacio importante, por su capacidad, por lo que ha demostrado en Europa. Hizo pretemporada con el equipo del Málaga, no completa, algo accidentada, recordemos que hace unos meses fue operado del pubis y ha sido una recuperación que ya está en su etapa final, pero todavía sentía algunas molestias al momento de realizar esta convocatoria. Todavía no estaba en plenitud de condiciones, sacarlo de su club para 18 horas de viaje, de ida y venida, era atentar contra su superación”.

“Él sabe que contamos con él, estamos en una etapa de la eliminatoria en la que no es necesario forzar la salud de los jugadores”, agregó Dudamel.

También se refirió a Roberto Rosales, quien tampoco fue convocado. “Tiene una carrera admirable, en la selección ha dejado huella de su rendimiento. Es muy sencillo lo de Rosales, él ha venido siendo titular y cuando nosotros tomamos la selección venía de una lesión. Alexander González viene con aportes importantes y el rendimiento y momentos de los jugadores deben respetarse, que pasan de ser sustitutos a ser protagonistas”.

Rafael Dudamel afrontará al mando de Venezuela un partido complicado ante Argentina, en el estadio Monumental de Buenos Aires. El juego se disputará a partir de las 7:30 de la noche.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día