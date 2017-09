Quién es Francia Rasia, la amiga de Selena Gómez que le donó su riñon

Septiembre 15, 2017 - 11:52 pm

Francia Raisa Almendarez nació en Los Ángeles el 26 de julio de 1988. Es una actriz estadounidense conocida por sus papeles en Bring It On: All or Nothing, donde interpreta a una difícil latina cheerleader llamada Leti, The Secret Life of the American Teenager como Adrienne Lee, o The Cutting Edge 3: Chasing the Dream,​ como Alejandra “Alex” Delgado, y retomando su papel en The Cutting Edge: Fire & Ice.

Tiene mezcla de nacionalidades Hondureña y Méxicana además tiene dos hermanas menores, Italia e Irlanda. Pocos años después de que Raisa nació, su padre se unió como la personalidad de radio Latin “El Cucuy”, este reaccionó ante la noticia de que su hija había donado su riñón a Gómez, alegando que nunca supo que Raisa haría eso.

“Selena, que te recuperes pronto, se que son amiguísimas desde niñas, que se llevan como hermanas, que comparten todo”, dijo Renán Almendarez, “El Cucuy” a Despierta América. Siguió diciendo: “Ahora Selena, ese riñón de Francia, como yo le enseñé, no es un riñón, es el corazón de ella y tu lo traes”, expresó.

Rasia y Gómez han sido mejores amigos desde hace ocho años. Siendo estrellas de Disney y ABC Family, se conocieron mientras visitaban un hospital para niños, pues ambas tienen un elevado espíritu altruista, además de que buscan estar siempre cerca de sus seguidores. “Selena y yo estábamos en el mismo grupo y terminamos por hacer clic”, dijo Raisa a la revista Latina.

Con respecto a la operación, Raisa envió un emotivo mensaje para Gómez, además de que invitó a la comunidad a aprender más sobre el Lupus para ayudar a quienes lo necesitan.

“Estoy más que agradecida de que Dios confiaría en mí con algo que no sólo salvó una vida, sino que cambió la mía en el proceso. Lo compartiré pronto, pero lo importante ahora es que ésta no es la única historia. Para obtener más información acerca de Lupus, por favor vayan a la Lupus Research Alliance en www.lupusresearch.org – Te amo hermana, estoy tan contenta por estar en este viaje juntas”.

En 2012 Raisa declaró para el portal Wetpaint: “La amo a morir. Es mi hermana y una de las chicas más dulces que conozco. Se preocupa tanto por otros y es tan amorosa. Es increíble. No sé de dónde vino”

El lupus que padece Selena influyó en el deterioro de unos de sus riñones. “Muchos fans notaron que no estuve tan presente durante el verano y que estaba haciendo promoción de mi nueva música (…) Encontré que necesitaba tener un transplante de riñón debido al Lupus por lo que estuve en recuperación. Era justo lo que necesitaba para mejorar mi salud”, declaró Gomez en su cuenta de Instagram.

