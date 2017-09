Williams Dávila: Venezuela requiere acciones concretas para salir de la crisis

Septiembre 13, 2017 - 3:56 pm

El diputado a la Asamblea Nacional(AN) y Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur (Parlasur) Williams Dávila (Unidad-Mérida), recalcó que la invitación del Presidente de República Dominicana no es el inicio de un diálogo entre gobierno y oposición y que hasta el momento, está mal concebido.

Dávila explicó que lo primero y principal, es que en Venezuela no puede haber diálogo sino negociación debido a que “la aspiración de los venezolanos en estos momentos es salir de la crisis económica, social y política. Hay una tensa calma en estos momentos en Venezuela, la gente está esperando soluciones y no darle largas al asunto cuando se están muriendo de hambre y por falta de medicinas.

En ese sentido, alertó que recientemente “el gobierno Constituyente anunció que a los diputados de la AN que hemos salido a alertar a la comunidad internacional de lo que está ocurriendo, se nos va a enjuiciar por Traición a la Patria, siguen adelantando el enjuiciamiento a las autoridades que van a ser electas, de manera tal que ¿cuál es el margen de Reconciliación y de pacto? ¿Dónde está el gesto de Maduro en respuesta a lo que dijo el Santo Padre?”.

Agregó que “nosotros debemos seguir en la lucha social y política, derrotarlos en las elecciones de gobernadores como fase muy importante para salir de este régimen y tener cuidado de no caer en la estrategia de ganar tiempo que busca Maduro, así como desmotivar a los electores de cara a las elecciones del 15 de octubre”.

Williams Dávila ratificó que un dialogo en Venezuela no estaría representado por el ex presidente Rodríguez Zapatero quien fue designado por Maduro, no tiene mecanismos y nunca ha cumplido.

