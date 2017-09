Primarias: otro circo en el que ni la MUD cree (Luis Semprún Jurado)

Septiembre 8, 2017 - 11:08 am

“Lo que retiene a los adversarios es el daño

lo que les mantiene ocupados es la acción,

y lo que les motiva es el beneficio”

SUN TZU, EL ARTE DE LA GUERRA

“Qué mandinga, camarita, la oposición vive de un circo al otro”, me comentó Anacleto al momento de acomodarse en la silla de nuestro café de costumbre. “Acabamos de salir de las chorimbas, atracazos y plastones, y el pueblo aplaudía la tranquilidad que la ANC trajo como primera medida, cuando ya nos vemos envueltos en otro circo por parte de la opudrición cipaya, con sus peleas internas en busca de candidaturas para gobernaciones, del proceso electoral nacional que se avecina este próximo mes de octubre. La lucha interna en la MUD, entre los más de ciento cincuenta candidatos que aspiran en los diferentes estados a ser los favorecidos, me recuerda aquella sicosis que usted llamó ‘primaritis’ en uno de sus artículos. Lo más triste es que parecen no querer entender que el pueblo ya no les cree y que sólo los pocos militantes de sus partidos los acompañan en sus actividades, exageradas por los Heraldos Negros que les han vendido sus plumas y que las pintan como ‘inmensas concentraciones’ cuando no llegan a cien personas. Uno me dijo que mientras le paguen bien, él escribiría lo que ellos quieren oír. ¡Tremendo periodista!” Llamó al camarero para pedir cafecitos y aprovechó para ponerse a echar humo. “Camarada, ¿quién organizará las regionales y bajo cuales reglas se regirán? ¿Será ese ‘fraudulento’ CNE, con la “tramposa” Tibisay Lucena, el que las conducirá? Lo único cierto, camarita, es que se están matando entre ellos por algo que hasta hace poco desdeñaban y le están demostrando a los pocos que aun creían en ellos que todo lo que financiaron, propiciaron y ejecutaron durante casi ciento veinte días, era parte de su campaña propagandística con miras a la candidatura para esas elecciones. Aspiraban a ser los ‘catirito’ de la película, pero esas actuaciones los han mostrado como son: disociados sicóticos, apátridas, cipayos, ambiciosos, pero sobre todo, asesinos y mentirosos. Hay un refrán que reza: ‘Dios los cría y el diablo los reúne’, y allí huele a azufre.”

Las primarias, que los partidos de la oposición piensan llevar a cabo este próximo domingo, me recuerdan las últimas que ellos mismos realizaron en las que algunos afectados cantaron “fraude” y pidieron revisión, pero antes de que se pudieran hacer las auditorías, solicitadas y manejadas por ellos mismos, quemaron los cuadernos y las actas, al igual que hicieron en el “pleitecito”, digo, plebiscito. ¿Qué irán a hacer con los resultados esta vez? Hay mucha gente malhumorada y preocupada por las promesas incumplidas de los “Libertadores de la Mesa Untá de Dólares”. “¿Hay o no hay unidad entre los Libertadores de la MUD?”. ¿Será que sólo quieren los dólares del financiamiento de los halcones del norte? Amanecerá y veremos.

El escaso acompañamiento a las actividades de los competidores a las candidaturas y los discursos que les hemos escuchado pronunciar, nos hace preveer una catastrófica derrota popular, ya que aplicar la máxima de “el fin justifica los medios” de Maquiavelo, demuestra sus verdaderas intenciones y ambiciones. Imagino que tratarán de aplicar aquello que repetían los adecos: “acta mata voto”, por lo que sólo saldrán ganadores los ungidos por el G4 y como piensan aplicar la “quemazón”, para salvaguardar el secreto de “quienes fueron a votar” y no sufran “persecuciones de este gobierno dictatorial”, lo que hacen es crear dudas sobre cuántos votaron y quién fue el verdadero ganador. Es que la MUD no cree en primarias, ya usaron la “dedocracia”.

El único discurso común en todos ellos es que deben ganar muchas gobernaciones para poder gritar que “nadie quiere a Nicolás” y así sacarlo del poder inmediatamente, algo que no han podido hacer ni siquiera con la gran mayoría que obtuvieron en las parlamentarias de diciembre del 2015. Pero con esos tirapiedras como precandidatos no se les augura éxito alguno, sobre todo ahora que han demostrado que no cumplen las promesas electorales. ¿Alguno de ha escuchado de un proyecto productivo para su estado? Sólo andan sacándose los trapitos al sol y poniéndose zancadillas. Ah, pero tienen que hacer el aguaje sino quieren perder el financiamiento y los billetitos verdes tan apetecibles que vienen del norte, de los cuales una pequeña parte va a la campaña y los demás a sus bolsillos.

No es raro ver a los Borges, Guevara, Pizarro, Florido, Guerra y el resto del combo de disociados sicóticos, resentidos y vendepatria, que enterraron a la MUD, ir por el mundo pidiendo bloqueo económico a Venezuela, porque su plan es ponerte a pasar hambre y decirte que es culpa del gobierno, para que te arreches y les des tu voto. A ellos no le importan tus necesidades; a ellos sólo le importa tomar el poder para volver a llenar sus arcas con el dinero del pueblo. De ahí que cualquier bolsa que hable mal de Venezuela ocupe los grandes titulares de la prensa nacional e internacional. Pero hay que dejarlos hablar, y bastante, porque mientras más lo hacen más se hunden.

El caso más típico lo tenemos en el Zulia, donde el circo entre los candidatos te pone a coger palco. Por un lado la alcaldesa, esa misma de “Maracaibo mía”, de la “ciudad más limpia”, y por el otro el de la “Ley de la última cola”, que en par de oportunidades anteriores declinara a última hora por componendas entre ellos. La campaña de la primera la está llevando Manuel, quién dice que “ella será una buena gobernadora porque él estará a su lado en el gobierno”. ¿Y por qué no ha estado a su lado durante los meses que lleva en libertad para que la alcaldesa, ineficaz, ineficiente e improba, cumpliera con sus funciones al frente de la alcaldía? ¿No pudo con la alcaldía y va a poder con el estado? Yo te aviso.

Al otro le está haciendo parte de su campaña el prófugo autoexiliado Toledo, como para que nos olvidemos que él era uno de los que propiciaba los atracazos, chorimbas y plastones, que siempre terminaban en saqueos a comercios de la ciudad. Todos los que sufrieron cobros de peaje y atracos, durante sus pacíficas protestas, jamás podrán olvidar a quién tienen que agradecer. Ah, y si le preguntas por la Ley de la última cola te responderá que él nunca ofreció eso. ¿Y las vallas que tenía por toda la ciudad? ¿Y los programas que hacía desde las comunidades? ¿A cuántas les resolvió o ayudó a resolver los problemas?

Cuando evoco años pasados, recuerdo las visitas de circos a la ciudad. El más famoso fue el “Circo Razzore” con una gran variedad de atracciones. Recuerdo el nombre pero no el de sus principales figuras. Igual ocurrirá con el circo de la MUD, que tal como la Coordinadora Democrática, pasará a la historia sin pena ni gloria; nadie recordará ni el nombre de sus “alegres payasos”. Lo que si recordarán es que debido a ellos, hubo una considerable cantidad de heridos y muertos, así como atracos y cobros de peaje. Allí verán retratadas las caras de nuestros verdugos.

