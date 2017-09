septiembre 18, 2017 - 9:42 pm

La “guerra de egos” entre Neymar y Edinson Cavani, exacerbada durante el partido entre el PSG y el Lyon (2-0), está haciendo las delicias de la prensa brasileña, que se deshace con cada pequeño detalle sobre la integración de la estrella de la Seleçao en París.

Comentaristas y sitios web dedicaban la parte principal de sus crónicas deportivas a la disputa que tuvieron los dos atacantes sudamericanos para tirar un penalti, que finalmente disparó -y falló- el uruguayo.

Lédio Carmona, comentarista de SporTV, uno de los canales que retransmite la liga francesa en Brasil, opinó que el atacante estrella de la ‘canarinha’ se arriesga a que sus colegas le den la espalda si continúa con ese comportamiento.

“Creo que esto ensombrece un poco la integración de Neymar, muestra una faceta de mucho individualismo ante el grupo. Si otros incidentes como este se repiten, la situación podría degradarse”, dijo Carmona a la AFP.

El portal Globoesporte.com habló de “guerra de egos” y cuestionó la complementariedad de los dos delanteros.

“Las afinidades -entre otros aspectos- de Neymar con Messi y Suárez en el Barcelona no están en el PSG, por lo menos en lo que se refiere a Cavani. Los resultados no se cuestionan, pero está claro que los dos jugadores no se entienden bien”, resume ese portal.

En las redes sociales, algunos internautas se divertían con el hecho de que los dos jugadores aparentemente ya no se siguen más en Instagram.

“Neymar y Cavani discuten de nuevo”, tituló el diario O Dia, recordando un episodio parecido en la victoria contra el Toulouse (6-2) el pasado 20 de agosto, durante el primer partido del brasileño con los parisinos en casa.

“El resultado ha permitido al equipo de Neymar permanecer líder, pero lo que llama la atención, son los malos entendidos entre el brasileño y Cavani”, dijo O Globo.

AFP / Río de Janeiro, Brasil