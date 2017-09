¡Prende la llama! Los mejores lugares para un “rapidito”

Septiembre 3, 2017 - 1:30 pm

El rapidito es la comida chatarra del mundo sexual: fácil, rápida e increíblemente satisfactoria. Y aunque puede llevarse a cabo prácticamente en cualquier lugar, hay ciertas locaciones que no sólo será más fáciles y cómodas para ustedes, sino también más sexys y apasionadas

1.Carro: El carro no brinda muchas opciones y, aunque algunas sean medio incómodas, la verdad es que también pueden ser bastante apasionadas. Pueden hacerlo dentro del automóvil o, si pueden prepararlo mejor, sobre el coche en un lugar alejado de la civilización. Lo importante de esta locación es que no lo hagan con el auto en movimiento, porque de ser así, no terminarán con el clímax esperado.

2.Baño: Con un lubricante de silicona, tener un rapidín en la regadera no sólo será placentero, sino que también extremadamente “mojado”. Lo mejor del baño es el agua, así que deben aprovecharla al máximo para poder tocarse sin vergüenza. Y dado que están en un lugar “limpio”, ¿por qué no ponerse algo sucios con las posiciones o las técnicas?

3.Cocina: Además de cocinar, en la cocina pueden hacer muchas cosas. Y, ¿para qué crees que está la barra o el comedor? Tal vez sea útil para preparar alimentos o comerlos, pero es perfecta para tener sexo apasionado y espontáneo. Y, ¿acaso no es una de las fantasías más populares entre mujeres? Lo mejor de todo es que es muy fácil de llevar a cabo y hasta podrían terminar experimentando con un poco de crema batida, chocolate y demás.

4.Baño público: Esto tal vez no sea lo más higiénico, pero definitivamente deben probarlo mínimo una vez en la vida. La adrenalina, además de acelerar el orgasmo, fortalecerá su intimidad, siempre y cuando lo hagan bien y con las precauciones adecuadas. Esta opción es excelente para las salidas con amigos o incluso cuando tienen tiempo que perder antes de entrar al cine.

5.Al aire libre: Si van a hacerlo, tendrán que ser extremadamente rápidos, tanto por la incomodidad, como para eliminar las probabilidades de ser descubiertos. Y, como tip, lleven un mantel o algo para cubrir el suelo, como sabrán, la arena, piedras, tierra y concreto pueden ser dolorosos y poco higiénicos. Claro, esta es la última opción y la menos recomendada, pero todos en algún momento no podrán aguantarse las ganas.

¿Cuál de estos lugares para un rapidito te atreverías a intentar?

