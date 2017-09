¿Por qué no llegó el fin del mundo este 23 de septiembre?

septiembre 23, 2017 - 8:14 pm

En distintos momentos de la historia se han conocido predicciones fatalistas sobre el fin del mundo. Las teorías sobre la destrucción de la tierra han rondado el imaginario popular desde siempre y llevado a construir narraciones -siempre falsas- como, por ejemplo, la del cometa Halley que supuestamente iba a estrellar la tierra en 1910.

Un nuevo caso se repite en el 2017, esta vez se trata de distintas historias que circulan por internet y sugieren que el mundo llegará a su fin este 23 de setiembre. Así que, ante esto, vale contrastar las teorías y someter sus predicciones a un detector de mentiras.

— Un peligroso planeta que…. no existe —

Durante los últimos días ha circulado información falsa en redes sociales sobre la existencia de un planeta que, supuestamente, impactará la tierra este sábado. Este es “conocido” con el nombre de Nibiru y se ha asociado varias veces con el fin del mundo.

La verdad

Aunque la teoría de la destrucción de planeta tierra a causa de un impacto estelar ha sido un tema que se ha discutido ampliamente, la Nasa, a través del científico David Morrison, reaccionó al afirmar que este riesgo no existe y que no hay fundamentos para creerlo. Por su parte, el director del Observatorio de Astronomía de la Universidad Nacional, Gregorio Portilla, aseguró que “el planeta Nibiru no existe y menos la probabilidad de que vaya a chocar con la tierra porque no hay ninguna evidencia de que eso sea real”.

— No, los eclipses no dan ‘señales’ —

Otra historia afirma que el eclipse del pasado 21 de agosto fue la manifestación de una profecía bíblica hecha por Isaías, personaje de este libro, que avisa de la cercanía del fin del mundo. Según lo consignado en uno de los pasajes de la biblia, “las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor”. (Isaías 13:9-10)

Además, esta postura se construyó a partir de otro pasaje ubicado en Joel 2:31 que dice que “el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y temible de Jehová”.

Tras esto, personas atribuyeron los desastres naturales vividos recientemente a eventos que ocurrieron tras la señal del eclipse.

La verdad

Ante este hecho, Santiago Vargas, profesor de la Universidad Nacional, afirma que “el hecho de que ocurran eclipses es normal en la historia del sistema solar”, ya que según él, “esto muestra la dinámica de los cuerpos celestes. Demuestra que son fenómenos cíclicos y eso hace que sea normal desde el punto de vista astronómico”. Dicho esto, no hay manera de relacionar estos acontecimientos con predicciones o hechos catastróficos.

— Una extraña relación entre el 33 y el 23 —

Hay quienes aseguran que el número 33 es fundamental para entender por qué se acerca el “fin de la humanidad”. Según ellos, los eclipses totales, conocidos con el nombre de ‘luna negra’, ocurren cada 33 meses.

Una narración falsa sobre el fin del mundo señala que el último eclipse, que se vio totalmente en Estados Unidos, inició en Oregón (estado número 33) y terminó en Carolina del Norte, en el paralelo 33. Así, estas coincidencias apuntan, según la “teoría”, a que desde el eclipse del 21 de agosto al 23 de setiembre hay 33 días exactos, lo que significaría “el fin de la humanidad”.

La verdad

No hay hechos científicos que comprueben la veracidad de que en el 23 de setiembre la historia de la humanidad llegará a su fin, y menos que una supuesta relación de este día con el número 33 y un eclipse de sol sea la razón para afirmarlo.

Así que el astrónomo Santiago Vargas asegura que “en los aspectos que tienen que ver con esas relaciones de numerología uno puede hacer combinaciones e incluso encontrar relaciones”. Sin embargo, según él “eso tiene que ver con el campo de la psicología porque uno puede sugestionarse fácilmente”.

Vargas también ejemplifica esto con un caso similar que les ocurre frecuentemente a las personas y se trata de la pareidolia, un fenómeno psicológico que ocasiona la percepción de imágenes donde no las hay. Por ejemplo, encontrar formas en las nubes ya que, según él, “el cerebro trata de buscar imágenes y a partir de ahí el ser humano crea una clase de sugestión”.

— El supuesto ‘gran terremoto’ —

En redes sociales está circulando un audio en el que una persona afirma que un terremoto se sentirá en la zona sur de América, en países como Colombia y Perú debido a que, según la grabación, fuentes del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) está difundiendo esta información.

Los audios se han vuelto virales en WhatsApp a través de cadenas de mensajes debido a que en ellos, el hombre afirma que “el USGS ha detectado una alerta súper alta para esta zona del pacífico sur, sobre todo Colombia, Ecuador y Perú […] a partir del 23 de setiembre”.

La verdad

El especialista en gestión del riesgo Ómar Darío Cardona asegura que “esta información es completamente errónea ya que no existe ninguna base científica de ninguna naturaleza en el mundo que permita predecir un terremoto”.

Ante esta teoría, Vargas señala que “todos los días hay movimientos sísmicos en la tierra. Las placas tectónicas están en movimiento y el interior de la tierra es un fluido. Pero, aclara también: “los terremotos son impredecibles” porque tal vez “hay una posibilidad de que sea mañana, en una semana o en dos años. Es algo que no se sabe”.

