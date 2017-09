Paul Walker estaría celebrando hoy su cumpleaños 44

Septiembre 12, 2017 - 5:05 am

Paul William Walker IV1​ (Glendale, California, 12 de septiembre de 1973-Santa Clarita, California, 30 de noviembre de 2013) fue un actor estadounidense.

Walker fue conocido por su papel de Brian O’Conner en la película de acción de carreras de calle The Fast and the Furious, repitiendo el papel en cinco de las seis siguientes películas de la franquicia. También actuó en películas como Bajo cero (2006), Timeline (2003), Inmersión letal (2005), Nunca juegues con extraños (2001) y La prueba del crimen (2006).





Paul nació en Glendale, California pero se crió en el Valle de San Fernando en Los Ángeles.2 Era hijo de Paul Walker III, un contratista de alcantarillado y de Cheryl Crabtree, una exmodelo.3 Paul era el segundo de cinco hermanos (dos hombres, Caleb y Cody, y dos mujeres, Ashlie y Amie).

Su abuelo Paul William Walker, Jr. alias “Irish” Billy Walker fue un boxeador profesional. Walker se graduó del Village Christian High School en 1991.5 Antes de convertirse en actor quería ser biólogo marino. Paul tenía entre sus aficiones el surfeo y la práctica de artes marciales como el jiu-jitsu brasileño y muay thai kickboxing.

En 2001, Paul fue nombrado por la revista People como una de las personas más sexys.7 En marzo de 2010, Paul visitó Chile, en especial la ciudad de Constitución, para ayudar a las personas damnificadas por el terremoto de magnitud 8,8, el cual golpeó ese país el 27 de febrero del mismo año. Paul acudió junto a paramédicos y ayudas[cita requerida].

El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker falleció en un accidente automovilístico, yendo como copiloto, tras chocar contra un árbol en el barrio de Valencia de la ciudad de Santa Clarita, California, cuando éste se encontraba de camino a un evento de caridad realizado por Reach Out Worldwide para las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas.

Wikipedia