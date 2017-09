Para volver a ver y recordar: Maracaibo, capital de las groserías en el mundo, “El Gallo de Veritas” (Exclusivo)

septiembre 19, 2017 - 9:22 am

Maracaibo es conocida por ser “patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros”, por exportar deportistas de altura, por ser la ciudad de récords y ser capital de la región donde se produce la mayor concentración de relámpagos de la Tierra y, además, tiene el título imbatible de ser la ciudad más grosera del mundo.

Dondequiera que llegamos nos diferenciamos del resto de los venezolanos por nuestro humor y la manera de hablar con el acento del “maracucho de pura cepa” o el “maracucho rajao”.

Nos destacamos por nuestras expresiones que solo nosotros entendemos. Somos personas alegres, extrovertidas, ocurrentes y por ser regionalista al 100 %.

El “¡Qué molleja!”, “¡Vergación!” y “¡Vos si sois arrecho!” nunca pueden faltar en las oraciones de un maracucho, pues su lenguaje coloquial es distinguido, exagerado y escandaloso.

Así lo confirma José Sanchez, mejor conocido como el “Gallo de Veritas”, quien cree que “con las groserías expresamos lo que queremos”, sin embargo, “una cosa es la grosería y otra es la vulgaridad”.

“Yo por lo menos cuento un chiste de un viejito que ya el bastón lo tenía muerto, ya ahí se entiende y no tengo que decir la vulgaridad” expresa.

“Yo trabajo con las groserías maracuchas, no vulgaridades. He tenido críticas por ser grosero, yo no soy grosero, es que así se habla aquí”, comentó el humorista.

Quizás este tipo de lenguaje no es muy común en el resto del país, pero el marabino es único, ocurrente y para todo hay una grosería, dicho o refrán.

“No pienso que somos groseros, sinceros sí”, dice Daniel Cañizalez, quien está seguro de que los maracuchos son los únicos seres en la tierra que les queda bien las groserías.

Neila Palmar, ciudadana de Maracaibo desde que tiene uso de razón, expresa que se siente “orgullosa de ser maracucha”.

En un trabajo que realizamos en el año 2014 se hizo referencia a dichos y frases que utiliza el maracucho comúnmente:

Que molleja: Expresión de sorpresa.

Cotiza: Sandalia goajira con plantilla de llanta de camión

Mamarro: Algo grande o alto o ancho.

Mamarruo: Algo muy grande o muy alto o muy ancho.

Cara e’locha: Persona con la cara redonda como una arepa y gorda.

Cocio: Plátano hervido con todo y concha.

Rebullones: Molesta síquica.

Machete: Pene maracucho.

Cholas: Testículos en maracucho

Ñapa: Propina dada a los niños por compras realizadas en las bodegas.

Caucho: Impermeable para la lluvia.

Turuleco: Persona que camina torcido

Chicote: Colilla de cigarrillos, con o sin filtro.

Fororo: Bebida caliente de harina de maíz tostado

Busaca: Bolsa de papel, a veces hecha del papel de las pacas de cemento Mara.

Marusa: Otra bolsa de papel más decente.

Colita: Llevar a alguien en el carro de a gratis.

Valvulina: Aceite para transmisiones de carros o camiones, la palabra viene de una marca gringa de aceite: VALVOLINE.

Puyón: No es una puya grande sino un instrumento para picar el hielo.

Arrecharse: Molestarse

Lampazo: Coleto

Usos de la palabra “verga” para un maracucho:

Exclamación ¡Vergación!

Tristeza Qué buena verga.

Confesión amorosa Lo que te quiero es verga.

Precaución Cuidado me echáis una verga.

Cobro de una cuenta Me pagáis mi verga.

Grandeza Vergatario.

Negación con ira ¡Ni de verga!

Negación irónica ¡Verga sí!

Sorpresa repentina ¡A la verga!

Dar dirección ¿Veis la verga aquella? Bueno al lado.

Cosa pequeña Una verguita de nada

Golpe fuerte Vergajazo

Interrogante ¿Cómo será esta verga?

Tener problemas Qué buen verguero.

Diana Àlvarez/ Pasante

Noticia al Dìa