Para volver a ver, mañana es el cumple años de Grecia Colmenares: NAD entra en exclusiva a su cuarto

Septiembre 11, 2017 - 1:20 pm

Su habitación rosada está intacta. Más de 20 peluches, docenas de pares de tacones, perfumes, entre ellos su favorito, el Gucci Rush, el álbum fotográfico de su graduación de bachillerato y su Biblia, continúan en el mismo lugar donde los dejó el 7 de junio, cuando desapareció sin que hasta ahora haya un rastro de ella, de Grecia de los Ángeles Colmenares Castillo, la muchacha quien, sin pedirlo, ha llenado las páginas de todos los periódicos regionales y quien este viernes cumple 19 años.

La tristeza se apodera de Aura Castillo, madre de Grecia, al hablar sobre la menor de sus dos hijos. Nunca menciona algo de ella en tiempo pasado, sino en presente, porque con firmeza mantiene las esperanzas y fe en que la joven vuelva a entrar por la puerta de su casa ubicada en el sector Gallo Verde de Maracaibo, en la que habitan desde 2010.

Lo que para muchos ha sido un tema de debate tras leer la prensa, para la familia Colmenares Castillo significa solo desgracia y tragedia.

En la intimidad de su hogar, donde trata de permanecer alejada de los medios por la continua publicación de “informaciones falsas”, Castillo, sin poseer una explicación sobre lo que ocurrió con Grecia, expresó: “Yo no tengo enemigos, mi hija no tiene enemigos, mi familia no tiene enemigos”.

Diversas hipótesis, entre esas la presunta vinculación de la joven con los asesinatos del exfuncionario Nain José Álvarez García (37) e Hilario Piña (46), el 18 de mayo y el 9 de abril en Maracaibo y San Francisco, respectivamente, y con el “expram” de la antigua cárcel de Sabaneta Hugo Enrique González Rico, apodado “Kike”, han salido a la luz pública, pero todas sin pruebas, sin sustento, solo habladurías sin justificación alguna, manifestó Castillo.

La madre aseguró estar muy clara en que esas noticias son falsas, pero también dijo desconocer el origen o la causa de tales afirmaciones y por qué la antigua dirección del Cicpc “se ensañó” con Grecia en lugar de “colaborar con la investigación”.

Recalcó que a pesar de que la Policía Científica solicitó una orden de aprehensión contra su hija, la Fiscalía 45, que estudia al caso, nunca la emitió por falta de evidencias, es decir, no existe tal orden de captura. A su vez, Castillo desmintió que su hija mantenga comunicaciones con amigos o familiares por Facebook.

De hecho, apuntó, Grecia no posee cuentas en redes sociales, salvo en Twitter, que ya fue cerrada por su hermano mayor.

“Todas los perfiles en Facebook los ha inventado alguien con quien pudimos hablar por la misma vía, y al preguntarle por qué lo hacía, respondió que admiraba y era fan de Grecia”, explicó la progenitora.

Sobre las imágenes de Grecia que han circulado por internet, mencionó que algunas —como en la que sale en tanga con un arma— son falsas y otras reales, y que incluso ella misma pagaba las sesiones con un fotógrafo profesional. “Tengo varios familiares que portan un arma por seguridad, y a veces ella la tomaba para sacarse una foto, pero eso no quiere decir que sean delincuentes”, agregó.

La pasión por estar frente al lente siempre atrajo a Grecia, puesto que desde pequeña ella ha querido ser modelo, pero su baja estatura, menos de 1,60 metros, no se lo ha permitido, indicó Castillo.

Rompecabezas

En la habitación de la joven, viendo sus fotografías, la madre, como cualquier otra que pase por una situación similar, rememoró con voz entrecortada los hechos del 7 de junio, como lo hace en su mente día tras día, en la búsqueda de piezas que le permitan armar el rompecabezas de la desaparición.

“Nunca había dormido fuera de casa, ni tenido problemas con alguien. Ella es de buenos sentimientos (…) solo ha tenido un noviecito con quien terminó el año pasado. Aparte de las fotos, le gusta leer la palabra en su Biblia…”, contó Castillo al hablar de su hija, de quien no sabe absolutamente nada desde hace 96 días.

Rememoró que el día de la desaparición se comunicó con Grecia hasta las 3.00 de la tarde por Whatsapp, donde su última actualización fue a las 6.05 de esa misma jornada, y, precisó, tras el rastreo de llamadas que hizo el Gaes, único organismo que lleva el caso, que el celular fue apagado en la urbanización Altos del Sol Amado.

La muchacha estaba sola en su casa, cuyas puertas no presentaron signos de violencia, lo que hace presumir que Grecia pudo haber salido y bloqueado la cerradura por voluntad propia o que quien la raptó era un conocido quien la obligó a hacerlo, relató Castillo.

La joven salió vestida con una blusa oscura, un short, gomas Adidas y su celular, sin cargador. No tomó su cédula, pasaporte, labial, tacones ni cartera, detalló la madre tras revisar todas sus pertenencias.

“Cada vez que se le descargaba el celular, buscaba la manera de comunicarse conmigo, pero eso no ha sucedido. No sé si está secuestrada, porque si fuese así me habrían llamado para pagar el rescate, y tampoco ha ocurrido”, comentó entristecida.

Aquel mismo día, alguien agregó a Castillo al pin de Blackberry para notificarle que a Grecia se la había llevado un funcionario del Cicpc en un vehículo del que recibió todas las características, pero tras ser investigado se descartó, a priori, esa posibilidad.

Desde entonces, la madre ha recibido rumores sobre la presencia de Grecia, cuyo cuerpo es natural, aclaró, en la ciudad, pero todo ha quedado ahí, en rumores.

Una y otra vez repasa Castillo cada palabra que le escuchó o leyó a su hija el 7 de junio, pero sigue sin descifrar el enigma.

La madre, quien sufre problemas de presión arterial desde que desapareció Grecia, realiza vigilias en casa de familiares para orar por su regreso. “Parece que se la hubiese tragado la tierra, pero mi fe está puesta en Dios, a quien le pido fortaleza para que me la devuelva y termine esta pesadilla”, expresó.

Mañana viernes, a pesar de su ausencia física, toda la familia va a partirle a Grecia, quien estudiaba Administración Aduanera en el Pedro Emilio Coll, su torta favorita, la de fresas, al son de su música preferida, la bachata. “Tarde o temprano la tendremos aquí de nuevo”, concluyó esperanzada.

David Contreras

Noticia al Día