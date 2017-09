septiembre 26, 2017 - 6:10 pm

Un silencio total en sala. La atención sobre la película se vuelve plena. Ni las cotufas ni los dulces son tocados; la bebida es lo de más oportuno para el nudo amargo de temor que se atraviesa en la garganta.

El tamborileo de los asistentes volcados a la suspensión, con la película que está cerca de convertirse en la más taquillera de su género, en la historia.



Un público exigente. Los Marabinos han aprobado la visita a las salas de cine para conocer al payaso “It”, en una película donde el miedo no te dejará pensar, ni mucho menos dormir.

Son dos horas de terror, en una secuela que muestra serios problemas entre padres e hijos, que desencadenan diferentes asesinatos.

El miedo es el principal protagonista, más cinco jóvenes que desafían a un payaso diabólico que trata de dominar sus más oscuras intensiones.

La saga, pone al descubierto los más profundos sentimientos, donde la maldad esta en busca de los inocentes.” Es muy buena, durante la trama me mantuve en suspenso para ver si el payaso mataba o no a los chamos”, dijo Freddy García, quien disfruto de “It”.

“El Payaso Maldito” como es mencionado por muchos de los asistentes provocó la atención de la mayoría mientras que otros esperaban muchos más: “Me pareció sumamente asquerosa y fantasiosa, la verdad que esperaba más”, contó María Ramírez, espectadora.

Otros, como Carlos Altuve, quien fue a ver la película por segunda ocasión considera que esta versión de la trama es muy interesante y quien no le ha gustado es por que no ha tenido la oportunidad de observar y entender la primera.” Me encanta. El payaso sale de repente y a uno le da una vaina, casi me muero ahí adentro”, apuntó.

“It” está cerca de ser la película de terror más vendida, las buenas criticas han apuntado que será la una saga que romperá récord. A pesar que ya supera la puesta de ‘El exorcista’, todavía no llega al primer puesto.

La aterradora remake dejó a los marabinos con un buen sabor de boca. Tal es la impresión, que la mayoría de los visitantes buscarán una segunda oportunidad para verla aunque tenga que correr con suerte para conseguir las entradas.

María José Ramírez

Fotos: Khristipher Castillo

Noticia al Día