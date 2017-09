Pablo Carreño Busta está en semifinales del Abierto de Estados Unidos

Septiembre 6, 2017 - 12:50 pm

Pablo Carreño Busta avanzó por primera vez a las semifinales de un Grand Slam al derrotar por 6-4, 6-4, 6-2 al argentino Diego Schwartzman.

El español no tuvo contratiempos ante el 29no preclasificado, la gran sorpresa del torneo y quien disputó sus primeros cuartos de final de un major. Se jugará el pase a la final el viernes ante el sudafricano Kevin Anderson.

Sueño y buenas sensaciones para Pablo Carreño Busta

“Siempre soñé con algo así, pero no me imaginé lográndolo aquí”, dijo Pablo Carreño Busta. “Es una gran sensación”.

Carreño Busta no había enfrentado a ningún preclasificado hasta los cuartos de final, y es el primer tenista en la era de los Abiertos que se topa con cuatro jugadores de la etapa preliminar en un Grand Slam.

El 12do preclasificado no perdió un solo set ante esos oponentes, y su racha continuó frente a Schwartzman.

“Cuando se tiene un cuadra así de asequible, hay que aprovecharlo al máximo”, destacó Carreño Busta tras su victoria en el estadio Arthur Ashe. “Sé que no le he ganado a jugadores del Top 10 o el Top 20, pero estoy feliz con el torneo que he hecho”.

Carreño Busta alcanzó los cuartos de final del Abierto de Francia en junio, pero tuvo que abandonar su partido contra Rafael Nadal por una lesión abdominal que también lo marginó de Wimbledon.

Schwartzman, de 1,70 metros de estatura (5,7 pies), fue el cuartofinalista de menor estatura en un Grand Slam desde que el peruano Jaime Yzaga, de la misma estatura, alcanzó los cuartos de final del US Open en 1994.

Para el argentino de 25 años, fue por lejos su mejor actuación en un Grand Slam, superando la tercera ronda en el último Abierto de Francia.

“Fueron 9 días de espectaculares”, resumió Schwartzman sobre su estancia en Nueva York. “Quizás me terminé de tener esa confianza en cuanto a poder ganarle a jugadores que están muy arriba en el ranking y arriba mío”.

Schwartzman venía de dejar en el camino a Marin Cilic, excampeón del torneo, y a Lucas Pouille, el 16to cabeza de serie. Pero acabó con una dolencia en el aductor derecho tras vencer a Pouille el domingo.

Aunque señaló que estaba en buenas condiciones para jugar el martes, Schwartzman reconoció que deberá trabajar en la parte física.

“Creo que tengo que seguir mejorando. Obviamente, tal vez por ser mis primeros cuartos de final en un Grand Slam, jugando cuatro partidos seguidos a cinco sets, desde lo físico voy a tener que seguir mejorando mucho para llegar perfecto a estos partidos. Hoy lo estaba, pero ayer no pude completar el día tranquilo”, indicó.

Carreño Busta enfrentará en las semifinales a otro debutante en esta fase de un grand slam, el sudafricano Kevin Anderson, que se impuso al estadounidense Sam Querrey por 7-6 (5), 6-7 (9), 6-3, 7-6 (7).

Anderson, de 31 y que participaba en su 34to major, consiguió su boleto a semifinales tras vencer en un partido de ida y vuelta entre dos especialistas con su saque.

Anderson, 28vo cabeza de serie en Nueva York, terminó con 22 aces y Querrey con 20 será un fuerte rival para Pablo Carreño Busta.

AP