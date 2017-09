Olivares pide a la oposición permanecer en comando unitario después de las primarias

Septiembre 6, 2017 - 4:33 pm

El diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la gobernación del estado Vargas por la Unidad, José Manuel Olivares afirmó este miércoles que el drama y la crisis del país se ha acentuado en el último año por lo que considera que los políticos deben levantar la voz para que los problemas de la gente sean escuchados y resueltos. “Las razones para luchar, estar en la calle y salir a votar siguen estando ahí”.

Agregó que su visita en el Zulia no busca incentivar la confrontación con nadie, sino hablar bien de la política en busca de hallar un cambio en la manera de ejercerla. “Le pedimos a los pre-candidatos que no se hagan daño, no se golpeen, ni se hagan nada, porque el lunes después de las primarias tenemos que estar todos juntos (…) el llamado es a asumir el reto real y a estar todos el lunes en un comando unitario”.

Calificó las elecciones regionales como un paso más para lograr un cambio en Venezuela ante las dificultes que enfrenta el país. “En octubre estaremos celebrando las 23 gobernaciones de la Unidad porque somos mayoría”.

Estas declaraciones fueron hechas durante un acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, en el que se expusieron diversas razones para participar en los comicios regionales y donde participaron jóvenes adeptos al candidato a la gobernación del Zulia Juan Pablo Guanipa.

Lea también: Diputados Pizarro y Olivares llegan al Zulia para explicar “20 razones para votar”

Noticia al Día