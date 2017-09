Ocariz: Las regionales son un paso más para cambiar el país

Septiembre 11, 2017 - 11:58 am

Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre y candidato electo a la gobernación de Miranda, pidió “no generar expectativas falsas de que estas elecciones van a cambiar el país, en absoluto, son solo un paso más para cambiar el país, pero no es el definitivo y en esa tónica va a ser nuestra campaña, diciendo las verdades, escuchando a la gente y dándole esperanzas para seguir luchando”.

Consideró que estas elecciones regionales serán atípicas y recalcó que el gobierno quiere que ”nos rindamos y debemos ser promotores de la lucha por continuar y que a pesar de las dificultades estamos muy cerca de lograr la libertad”.

Para Ocariz lo más valioso de las primarias que realizó la alianza opositora es que los candidatos han sido escogidos por la gente, por los vecinos, a diferencia de los aspirantes a las gobernaciones oficialistas que han sido escogidos por el presidente Nicolás Maduro.

“Esto es una lucha de principios, creemos en las elecciones y nos escoge en elecciones el pueblo, a los otros los escoge el dedo de quien tiene a todo el pueblo pasando hambre, y esa es una diferencia de fondo que había que exponerla”, manifestó.

De igual manera, subrayó que la opinión de quienes piensan que ir a estas elecciones es absurdo, es respetable y “nuestro deber es darles argumentos para que cambien de postura y eso es lo que en mi caso haré en Miranda”.

“Tampoco sabemos si va a haber elecciones, el gobierno pensaba que no iríamos y fuimos, pensaban que no nos íbamos a poner de acuerdo y pensaba que la gente no votaría. El gobierno no tiene ningún incentivo de hacer elecciones y tiene dos opciones: o las hacen y van a ser barridos o las posponen, estamos a 11 de septiembre y nada de la fecha”, finalizó.

Noticia al Día / Unión Radio