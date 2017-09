Nuevo año escolar: Algunas observaciones (Nirso Varela)

septiembre 18, 2017 - 9:31 am

El año escolar 2017-2018 comenzará con la implementación de un nuevo currículo escolar. El año anterior, 2016-2017 comenzó también con un nuevo currículo escolar donde parece habían algunas buenas ideas. Desde el año 2000 se viene poniendo en práctica un nuevo paradigma educativo denominado Educación Bolivariana. ¿Cuáles son los resultados hasta el presente, después de tantas y tan recurrentes transformaciones educativas, incluso, desde los años 90 del siglo pasado?

A comienzos del siglo XXI, se presentó la oportunidad de realizar una verdadera transformación educativa, jubilando paulatinamente los viejos docentes y seleccionando y/o ratificando los nuevos espíritus, los cuales se habrían formado a niveles de excelencia predominando la vocación de servicio y la pasión por la tarea de educar. Ello hubiera posibilitado, adelgazar a su máxima expresión las nóminas educativas para así multiplicar los salarios a niveles también de excelencia. Al contrario, se repitieron los viejos parámetros de contratación de la Cuarta República y por ello, en los últimos 17 años, no se ha seleccionado al docente idóneo para inducir un proceso de transformación educativa tan necesario para contrarrestar el deterioro cultural de la sociedad venezolana.

Lo que más ha perjudicado la implantación de un sistema educativo nuevo, es la resistencia al cambio por parte de los docentes y la repetición y aumento de todos los vicios que viene arrastrando la educación pública venezolana desde el siglo XX. Para la implementación de este nuevo sistema educativo denominado Educación Bolivariana, el Ministerio de Educación se armó de algunos sustentos legales a través de Resoluciones y Circulares, se dictaron Talleres de sensibilización, de formación, de prácticas pedagógicas, se intentó influir en la mentalidad de los docentes y se les ha exigido una alta sensibilidad social, para llevar a cabo los cambios que el país necesita en materia educativa.

Además, a pesar que el Bono Bolivariano constituye un buen incentivo salarial (60% del salario nominal), no ha podido sin embargo transformarse la vocación de servicio. Los resultados son casi los mismos, los niños siguen llegando al Liceo con tremendos problemas de lecto-escritura, con un bajísimo nivel de cultura universal, con muy poco sentido de pertenencia, con una ausencia casi total de nacionalismo e identidad local, con un trazo en sus manuscritos casi ilegibles y con una altísima sensibilidad para captar los esnobismos y cambios de la moda que influyen determinantemente sobre sus conductas.

Los Docentes Bolivarianos parecen una utopía. Existen, en tanto cobran un Bono salarial en las escuelas primarias, pero están exentos de pasión para asumir el papel protagónico que les reclama el tiempo histórico. La mayoría contratados con los viejos criterios de reclutamiento y una supervisión inocua que ha incidido en que muchos docentes sean indiferentes a la delicadísima misión que les asignó el Estado. A ello hay que agregar la displicencia y subjetividad de los criterios de evaluación, de formación permanente y de sanción administrativa. En definitiva, no hay Educadores Bolivarianos y los que hacen excepción de esta inferencia, no construyen en forma alguna la regla: sólo las honrosas excepciones.

Tampoco hay escuelas bolivarianas ni liceos bolivarianos per-se. Existe un programa de corte socialista llevado a cabo por el actual gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, por medio del cual se designan Escuelas Bolivarianas a las instituciones de educación básica donde se han hecho importantes inversiones en trabajos de infraestructura de construcción o refacción, se han dotado de cocinas equipadas para la preparación de alimentos a través del programa PAE; se han dotado a esas escuelas de computadoras y toda clase de bienes muebles de carácter pedagógico y sus alumnos han recibido computadoras y útiles escolares en forma gratuita.

Así mismo se aumentó el horario de atención al alumno y se estableció un único horario de 8:00 a.m. a 4 p.m. Un Programa educativo que nadie puede objetar en sus fines sociales y que indiscutiblemente ha procurado la inclusión de los que antes no podían acceder a la educación. Pero no cumple la meta educativa, no se imparte educación bolivariana, ni siquiera se estudia debidamente la vida y obra de Simón Bolívar ni el proceso independentista y de formación de la nacionalidad venezolana. Los resultados pedagógicos en muy poco distan de los obtenidos en la escuela tradicional.

En tanto, en los organismos de administración de la educación, en las Zonas Educativas, Municipios Escolares y Distritos Escolares, siguen reinando las irregularidades de todo tipo, el autoritarismo y la improvisación. Son vicios heredados de la vieja educación que siguen vigentes con mucha fuerza en los 17 años de gobierno bolivariano. Todos conocen casos recientes de jubilaciones extemporáneas, docentes “reposeros”, docentes, administrativos y obreros a los que se les apertura una investigación administrativas por cualesquiera de las causales que prescribe la Ley y sin embargo, el padrinazgo termina por dejar impune las irregularidades, inmunes a quienes incurren en ellas y en ridículo al director o supervisor que indujo el procedimiento.

No obstante, la experiencia indica que en cada institución educativa hay al menos un 80% de docentes que actúan de buena fe, que son disciplinados y se esmeran por cumplir bien su función. Pero actúan según una rutina diaria, casi sin innovación, sin creatividad, sin pasión. Han fallado los Directores y las directrices. Han fallado las estrategias de sensibilización hacia la necesidad de convertir a los docentes en protagonistas de un proceso de transformación que tienda a salvar a la sociedad venezolana de la crisis de moralidad que la amenaza. Y por supuesto, ha fallado la Supervisión, que es tan necesaria como necesario es que sea llevada por verdaderos Supervisores (Art. 42 LOE).

El otro problema que atañe a la educación pública, es que no se han tomado debidamente en cuenta las entrañas de las comunidades de donde vienen los alumnos y representantes. A las escuelas llegan niños marginales carentes de amor e incluso de un núcleo más o menos homogéneo al que puedan llamar hogar o familia. Hoy día, en la cotidianidad de las familias pobres y en las clases medias, predominan las tendencias al alcoholismo temprano y permanente, cuyas secuelas influyen en la conducta de los ciudadanos, y en el destino, la estabilidad moral y la integración de las familias; así como las drogas, el sexo desaforado e irresponsable, la ignorancia y la superficialidad, las supercherías, la pereza mental y física, la poca o ninguna lectura constructiva, ausencia de actividades culturales en sus diversas manifestaciones y ninguna atención a la escuela como parte de la comunidad.

Aun así, los padres envían sus hijos a la escuela y éstos se institucionalizan, hacen de su estancia en la escuela parte de sus vidas, de sus emociones, sus distracciones, sus diversiones, sus sueños, sus expectativas y sus memorias. Correspondería entonces a la escuela, atraparlos para que no deserten, transformarlos, educarlos en conocimientos y valores y sensibilizarlos por “lo bueno, lo justo, lo grande y lo hermoso” al mejor estilo bolivariano, pero esto no está ocurriendo. Al contrario, la pobreza cultural se extiende a lo largo y ancho del país. Hay no menos de un 80% de pobreza cultural en toda Venezuela que abarca densos sectores de la clase media, la cual agrega de sus legados, la voracidad del consumismo y la ultra sensibilidad a lo etéreo y lo banal. Desgraciadamente, no se han formado a los docentes para afrontar esa realidad.

Por eso, el año escolar hoy, como ayer, comienza con la implementación de un nuevo currículo. Ojalá esta vez sea positivo y no se siga en la absurda idea del ensayo-error-ensayo. Si no se atiende a ese 80% de docentes susceptibles de sensibilizar que son en definitiva los verdaderos protagonistas del proceso educativo y si no cambian las condiciones de vida de las comunidades, vendrán nuevos fracasos.

Y esa sensibilización al docente debe incluir el rescate de su dignidad, de su estatus como el trabajador más importante de la sociedad, por su formación, su cultura, su sabiduría, su estatura intelectual, su madurez, su equilibrio emocional, su sensibilidad social, su espíritu creador, su compromiso y sus buenos salarios para mantener y acrecentar ese estatus social. Si las asignaciones salariales de los docentes siguen siendo marginales como lo son, seguirá imposibilitado de incorporarse al proceso de transformación social, de construcción del país y de su propio Proyecto de Vida. Seguirá reacio a los cambios, desprovisto de pasión y proclive a seguir la misma rutina de siempre de septiembre a julio: un año que viene… y otro que se va.

Nirso Varela: Historiador

[email protected] com