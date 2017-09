Tips para no “acabar” tan rápido durante el sexo

Septiembre 4, 2017 - 10:20 pm

Para la eyaculación precoz no hay edad. Jóvenes y mayores pueden sufrir de esto que es más común y frecuente durante el sexo de lo que parece. No poder controlar la eyaculación es motivo de ansiedad para los hombres que lo padecen y hay un gran interés por entender y resolver el problema.

El principal error que cometen la mayoría de los eyaculadores precoces es generar expectativas erróneas en torno al sexo. Esto quiere decir que de manera inconsciente, antes de empezar la relación sexual, ya se están “preocupando” sobre lo que “pueda pasar” durante el sexo: ¿duraré?, ¿le gustará cómo lo hago?, ¿tendré el pene más pequeño que el de su ex?

Estas preguntas forman parte de la ansiedad sexual que muchos hombres tienen antes y durante el sexo, y muchas veces son conscientes, es decir, el hombre las detecta y sabe que le provocan preocupación, aunque en muchas otras oportunidades son preguntas que se originan a nivel inconsciente, esto quiere decir que el hombre relaciona sexo con miedo.

Estos tips pueden ayudarte a controlar más fácilmente su orgasmo y la eyaculación precoz, lo que hará que tú pareja conseguir más placer:

Ponte abajo: puedes controlar el orgasmo debe estar abajo ¿por qué? Cuando estas arriba presionas con tu peso tu pene y tu cuerpo se mantiene tenso, esto hace la relación más placentera y hace que termines más rápido, es justamente lo que no queremos.

Respira lenta y profundamente (antes y durante la relación): Cuando estés a punto de eyacular bota por tu nariz y boca todo el aire contenido que tengas, verás cómo esto te permite durar algún tiempo más. Si puedes, detén la penetración y continúa respirando profundamente, esto te ayudará a generar fuerzas e impulso para seguir en el acto sexual.

Lo recomendable es acostumbrarte a tener una respiración profunda y lenta, incluso antes de comenzar la relación sexual, de esta forma podrás acostumbrar a tu organismo a estar tranquilo, y él entenderá que no hay razón para apurar una eyaculación.

Practica con la masturbación: La masturbación no es sólo un acto que nos puede dar placer, es mucho más que eso, es la mejor herramienta que tenemos para practicar y conocernos a nosotros mismos. Desde hoy comienza a ver la masturbación como un proceso lento y relajado, no te masturbes si estás con prisa o tienes algo que hacer, siempre hazlo tranquilo y con tiempo, de esta forma tu cerebro inconsciente relacionará el acto sexual con una actividad en donde no es necesario ir tan rápido.

Mantente relajado (consume hierbas relajantes): El consumo de ciertas hierbas relajantes como la manzanilla, melisa, tila y otras (que comento en este Blog), es muy beneficioso para el control eyaculatorio y la mejora del desempeño sexual.

Dile adiós al estrés y las preocupaciones: Tener un pensamiento correcto durante el sexo será clave para calmar tu ansiedad sexual y poder controlar tu eyaculación. Tómate la vida con más calma y de forma más lenta, intenta no estresarte por todo y trata de ver el lado positivo de las cosas. Un hombre positivo y relajado tiene un mejor desempeño en la cama que un hombre negativo y estresado.

Usar condón: No sólo te ayuda a evitar embarazos no deseados y a prevenir enfermedades de transmisión sexual, también ayuda a prolongar el tiempo de la relación sexual ya que el roce de tus movimientos contra la vagina son menores.

¿Un eyaculador precoz es incapaz de satisfacer a una mujer?

Absolutamente no. Un eyaculador precoz que sabe qué hacer en la cama puede ser mejor amante que un hombre que dura muchos minutos o incluso más de 1 hora penetrando a una mujer. La penetración debe ser lo último que hagas en el acto sexual, y debes preocuparte de que la mujer llegue al orgasmo mucho antes de la penetración.

