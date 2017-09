septiembre 28, 2017 - 9:32 pm

La situación económica y política de Venezuela interfiere en las decisiones de las Águilas del Zulia. La renovación por dos años del mánager Lipso Nava no puede concretarse debido a que la gerencia desconoce si habrá una temporada de béisbol en octubre de 2018.

Luis “Yoyo” Amaro, gerente deportivo del club rapaz, aclaró este jueves que “es cuestión del país, no es de que no confiamos en Lipso”. El estratega de los emplumados desea una extensión de su contrato para dos nuevas campañas. En la pasada zafra fue galardonado como Mánager del Año.

“Lipso y yo (Amaro) Nos conocemos desde niños, la relación que tenemos es de familia. La razón por la que Águilas del Zulia no puede dar dos años de contrato es porque no sabemos cómo estará la situación, no sabemos si va a haber una Liga el próximo año. Es cuestión de país, no es de que no confiamos en Lipso”, respondió ante la pregunta de Noticia al Día.

Sin embargo, el gerente expresó: “Mientras yo esté en el cargo, él va a ser mi mánager, ya conseguimos algo que no se había logrado en 17 años (el título de campeón). Todos estamos cómodos con Lipso, es la voz de nosotros a los jugadores y tiene todas las riendas en el ‘club house’. El trabajo de él está seguro mientras yo esté aquí”.

Lipso Nava afirmó hace días querer una continuidad en su puesto de mánager “para poder trabajar de una manera más acorde, más segura y con más solvencia”. “Creo que me merezco la oportunidad”, indicó. Cumplirá su tercera temporada al mando de las Águilas y la segunda de forma consecutiva. Ya dirigió al equipo en la campaña 2012-2013, pero tras no cumplir las expectativas en aquel entonces continuó como coach de tercera base.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día