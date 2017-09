septiembre 25, 2017 - 8:20 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este lunes el respaldo a los candidatos revolucionarios a las elecciones regionales a celebrarse el próximo 15 de octubre.

Informó este lunes que se trabajará para la regionalización, de manera inmediata, de los planes educativos y sociales para la atención de las comunidades de todo el territorio nacional, a través del Carnet de la Patria.

“Le he entregado a cada uno de la lista del bono educacional que se entregará esta semana, más de un millón de bono educacional, a través del Carnet de la Patria. Inclusive, si fuese el caso que alguno de ustedes, encontraran en algunas comunidades, gente que no le ha llegado el bono educacional, le he dado todo el poder para que esas personas sean incluidas en el bono educacional, con el carnet de la patria en la mano”, expresó.

Exhortó a los gobernadores y candidatos revolucionarios a las elecciones del 15 de octubre a trabajar con el pueblo venezolano, para así fortalecer el sistema de Carnet de la Patria.

Además, el Jefe de Estado informó que nuevos pensionados serán incluidos a través del Carnet de la Patria.

Alianzas con China y la India fortalecerá distribución de medicamentos

En otro orden de ideas el presidente Nicolás Maduro precisó que en conjunto con alianza con China y la India se fortalecerá la distribución de medicamentos en el país.

La reunión se realiza en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en Caracas.

Se prevé que en el encuentro se evalúen los avances del Plan Chamba Juvenil, promovido por el Ejecutivo Nacional para brindar oportunidades laborales y de estudio a jóvenes venezolanos, y el Carnet de la Patria, herramienta impulsada por el Gobierno Bolivariano para fortalecer y expandir el sistema de protección social del pueblo venezolano.

Estas reuniones se harán de semanalmente los días lunes para la atención a las necesidades de las regiones del país, plan anunciado por el presidente Nicolás Maduro, el pasado miércoles.

