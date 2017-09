Nacieron un 26 de septiembre: El poeta, T.S Eliot, Olivia Newton-John, Linda Hamilton, Serena Williams y James Caviezel, inolvidable en su papel de Cristo

septiembre 26, 2017 - 5:11 am

Thomas Stearns Eliot, conocido como T. S. Eliot(San Luis, Misuri; 26 de septiembre de 1888 -Londres; 4 de enero de 1965) fue un poeta,dramaturgo y crítico literario británicoestadounidense. Representó una de las cumbres de la poesía enlengua inglesa del siglo XX. Según José María Valverde, en efecto, «la publicación de The Waste Land convierte a T. S. Eliot en la figura central de la vida poética en lengua inglesa. […] La crítica saludó el complejo y oscuro poema […] como símbolo de una época de desintegración, que trataba desesperadamente de poner algún orden en el creciente caos aplicando mitologías y formas heredadas del pasado».

Eliot nació en los Estados Unidos y se trasladó alReino Unido en 1914, con 25 años. Se hizo ciudadano británico en 1927, con 39. Acerca de su nacionalidad y del papel de ésta en su trabajo, afirmó: «[Mi poesía] no hubiese sido la misma si hubiese nacido en Inglaterra, y tampoco si hubiese permanecido en Estados Unidos. Es una combinación de cosas. Pero en sus fuentes, en sus corrientes emocionales, viene de Estados Unidos».

El crítico Edmund Wilson afirmó de Eliot: «Es uno de nuestros auténticos poetas únicos».

En 1948 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura «por su contribución sobresaliente y pionera a la poesía moderna».

ASESINATO EN LA CATEDRAL

Desde que el dorado octubre declinó en sombrío noviembre

y las manzanas fueron recogidas y guardadas, y

la tierra se volvió ramas de muerte, pardas

y agudas, en un erial de agua y lodo,

el año nuevo espera, respira, espera, murmura en la sombra.

Mientras el labriego arroja a un lado la bota lodosa y tiende las manos al fuego,

el año nuevo espera, el destino espera su advenimiento.

¿Quién ha acercado las manos al fuego sin

recordar a los santos en el Día de Todos Santos,

a los mártires y santos que esperan? y ¿quién, tendiendo

las manos al fuego, negará a su maestro: y quién, calentándose junto al fuego, negará a su maestro?

Siete años, y ha terminado el verano,

siete años hace que el arzobispo nos dejó,

él, que fue siempre bueno con su rey.

Pero no estaría bien que regresara

El rey gobierna o gobiernan los señores,

hemos sufrido diversas tiranías;

pero casi siempre se nos deja a nuestros propios recursos,

y vivimos contentos si nos dejan en paz.

Tratamos de mantener nuestras casas en orden,

el mercader, tímido y cauto, se afana por reunir una modesta fortuna,

y el labriego se inclina sobre su pedazo de tierra, color de tierra su propio color,

y prefiere pasar inadvertido.

Ahora temo disturbios en las apacibles estaciones: el

invierno vendrá trayendo del mar a la muerte;

la ruinosa primavera llamará a nuestras puertas,

raíz y vástago nos comerán ojos y orejas,

el desastroso verano aplastará el lecho de nuestros arroyos

y aguardarán los pobres otro octubre moribundo.

¿Por qué el verano habría de consolarnos

de los fuegos del otoño y las nieblas invernales?

¿Qué haremos en el sopor del verano

sino esperar en estériles huertos otro octubre?

Alguna dolencia viene sobre nosotros. Esperamos, esperamos,

y los santos y mártires esperan a quienes serán mártires y santos.

El destino espera en la mano de Dios, que modela lo todavía informe:

yo he visto estas cosas en un rayo de sol.

El destino espera en la mano de Dios, no en las manos de los estadistas,

quienes, unas veces bien, otras mal, hacen proyectos y conjeturas

y abrigan propósitos que giran en sus manos en la trama del tiempo.

Ven, feliz diciembre, ¿quién te observará, quién te preservará?

¿Nacerá otra vez el Hijo de! Hombre en el pesebre del escarnio?

Para nosotros, los pobres, no hay acción, sino sólo esperar y dar testimonio.

(Traducción: Jorge Hernández Campos)

Olivia Newton-John (Cambridge, 26 de septiembrede 1948) es una cantante de música pop y actriz de cine australiana, nacida en Reino Unido y de origenjudeoalemán y checo.

Linda Carroll Hamilton (Salisbury, Maryland, 26 de septiembre de 1956) es una actriz estadounidense. Realizó el papel más notable como Sarah Connor en las películas The Terminator y Terminator 2: Judgment Day, así como en otras películas. También ha protagonizado series de televisión como La Bella y la Bestia.

James Patrick Caviezel, Jr. (Mount Vernon,Washington, 26 de septiembre de 1968), conocido comúnmente como Jim Caviezel, es un actorestadounidense.

Es conocido internacionalmente por su interpretación de Jesucristo en la película La Pasión de Cristo (2004) dirigida por Mel Gibson.

Además goza de fama por papeles como Edmundo Dantès en The Count of Monte Cristo (2002) y por interpretar al soldado Witt en La delgada línea roja(1998).

Entre 2011 y 2016 protagonizó la serie “Person of Interest” donde interpretó al ex-agente de la CIA John Reese.

Serena Jameka Williams Price (Saginaw, Míchigan,26 de septiembre de 1981) es una jugadora de tenisprofesional estadounidense, actual n.º 2 del mundo en el ranking WTA y que ha estado clasificada como jugadora número 1 durante más de 270 semanas. Es hermana menor de otra jugadora de tenis, Venus Williams (n. 1980), quienes poseen entre ambas ocho medallas olímpicas.

