Septiembre 16, 2017 - 10:33 am

Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se pronunciaron este sábado en torno a la reunión que sostuvieron con representantes del gobierno en República Dominicana afirmando que hasta el momento “solo hay encuentros exploratorios”.

El diputado y presidente de la Comisión de política exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, aclaró que la oposición está determinando si existen las condiciones para establecer negociaciones con el gobierno. “Si no hay cumplimiento inmediato de puntos presentados en la agenda, no es posible diálogo o negociación”.

Aseveró que el presidente Nicolás Maduro miente al decir que la Mesa de la Unidad Democrática ha mantenido conversaciones con el gobierno durante los últimos meses.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, expresó que lo que sucede en Venezuela actualmente es un triunfo, dado que la presión internacional y de la ciudadanía ha “provocado” que el gobierno acepte una negociación con la oposición.

“Eso no significa que estamos en un proceso de negociación porque no pueden vacilarnos como el año pasado”, indicó Borges, haciendo referencia a la mesa de diálogo realizado en 2016 y en la que el gobierno no cumplió ninguno de los acuerdos a los que se llegaron.

“No daremos ningún paso que no este abalado por el pueblo en un referéndum y la ejecución de la agenda (…) le pedimos a los venezolanos que este proceso de negociación sea una vía más de lucha”, apuntó al tiempo que agregó que se debe demostrar que la oposición es mayoría electoral ganando todas las gobernaciones.

Durante los encuentros en Santo Domingo sirvieron como intermediarios el presidente dominicano, Danilo Median, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario de las Naciones Unidas, António Guterres.

Noticia al Día