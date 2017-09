Mira la ingeniosa manera en la que Beyoncé usa su faja

septiembre 21, 2017 - 3:01 pm

Cuando hablamos de Beyoncé, hablamos de una de las artistas más populares del mundo y también una de las más queridas y admiradas. Su talento es indiscutible y su estilo es único. Por eso son muchas las chicas que la admiran y que quieren lucir como ella. Obviamente gracias a su fama y su dinero, la cantante tiene la oportunidad de usar ropa de los diseñadores más prestigiosos.

Sin embargo, eso no significa que no use piezas de precios asequibles como el vestido verde que lució en la gala en honor a la fundación de Rihanna y tampoco quiere decir que como muchas mujeres también haga un buen uso de las fajas. Así mismo, captamos a la llamada Queen B con una faja que demuestra que sin importar su fama, es igual que todas nosotras.

Fue precisamente durante dicha gala donde la artista llegó luciendo el ahora famoso traje verde de $165 que era de manga larga con escote V y una abertura frontal muy sexy. Y es gracias a esa abertura que nos pudimos dar cuenta que Beyoncé recurre a uno que otro truquito para lucir mejor sus curvas. Al parecer a la cantante le gusta tanto sacarle beneficio a las fajas, que ni esa abertura impidió que la usara.

Eso sí, para poder lucir su vestido y que no se viera su pieza moldeadora, la cantante le cortó un lado y pudo disimular muy bien que la llevaba. Claro, eso lo pudo hacer solo hasta que llegaron los imprudentes paparazis y sacaron a la luz su pequeño secreto. Pero no te preocupes Queen B, eso solo demuestra que eres de carne y hueso.

Ahora bien, no podemos dejar de reconocer que ese truco de Beyoncé está excelente y nos puede servir muchísimo. ¿No creen?

People