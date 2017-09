Septiembre 14, 2017 - 9:33 am

A las mujeres le gusta que la traten como una reina, y cada vez que salen de un salón de belleza se sienten valoradas, regias y preciosas. Tal fue el caso de Anny De Struggia, quien llegó a la peluquería sin maquillaje, despeinada, y luego de dos horas salió transformada como toda una modelo de portada, con diez años menos.

“Fue maravilloso, me encantó todo, ahora mi autoestima esta por el cielo”, expresó Anny sobre su visita al salón de belleza. A esta dama de 52 años le lavaron, le secaron y le cortaron el cabello, la maquillaron, y finalizó con un cambio de ropa, para terminar radiante y linda para un evento formal.

Marileny Calles, maquilladora profesional, atendió a De Strugria con mucha disposición en todo el proceso de belleza, donde la cliente se sentía relajaba y emocionada en todo momento.

Calles explica que el polvo, labial, rubor, rímel, corrector y delineador negro son las herramientas básicas de belleza que debe tener una mujer en su casa para arreglarse y siempre lucir preciosa a los ojos de los demás.

Todas las damas quieren que la consientan, y si lo hacen con respecto a su apariencia se sienten hermosas, y su ánimo deslumbra como su nuevo look. No hay mujer fea, si no aquella que no se arregla.

Alberth Josue Piña

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día