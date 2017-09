Menéndez: “Presupuesto de la nación debería presentarse antes del 15-Oct”

septiembre 24, 2017 - 7:04 am

El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, asegura que el Gobierno está en la fase final de la formulación del Presupuesto Nacional 2018, y salvo que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) determine una disposición distinta, deberá ser presentado en los primeros 15 días de octubre según dictamina la actual Carta Magna venezolana.

El también ministro de Planificación informó que el desarrollo del instrumento contará con nuevos esquemas estructurantes para su ejecución y funcionamiento, como la administración de divisas y el seguimiento de los proyectos que allí se expongan.

Del primero expone que el tema de la divisa significa un “cambio importante desde la concepción presupuestaria” puesto que dictamina dirigir los recursos directamente donde corresponda.

“Lo que es en bolívares, será en bolívares y lo que corresponda a divisas convertibles, será en divisas convertibles (…) Si estoy en Venezuela y elaboro una botella de agua, (propiamente) el agua no la puedo poner en dólares, el PEP (plástico) sí, porque es importado, pero la máquina de soplado y el trabajador que hizo esa actividad tampoco es en dólares”, ejemplificó.

Menéndez expone que esto promueve “romper” vicios en la economía que tasan “desde un tubérculo en el campo a un producto que esté en cualquier parte del territorio nacional” en referencias sobre el dólar paralelo o “criminal”.

–Esto no es menor cosa. Es un cambio de filosofía. No vamos a tener más tasas de equivalencia. Nosotros no vamos a decir cuánto irá en bolívares o en otra divisa.

Influencia de la canasta

Y por eso, aseguró Menéndez, es la optimización de las fuentes de recursos a partir de la nueva canasta monetaria internacional aplicada tras las sanciones financieras estadounidenses. “Eso es un tema muy importante en la organización de nuestro sistema de recursos, precisamente para defendernos y para optimizar el avance de nuestro país”, aseguró.

El vicepresidente sectorial indicó que diversificar la canasta propone mejorar los recursos obtenidos en divisas en función de las relaciones de intercambio internacional. Para él, desde este mecanismo el país podrá consolidar las relaciones de intercambio comercial con cualquier país en el mundo. “Es decir, que la canasta tiene también que ver con una transformación del modelo de relaciones”, subrayó.

En esta línea, confirmó que la mayor proporción del financiamiento presupuestario provendrá de lo correspondiente a la recaudación tributaria, otro porcentaje por la referida generación de divisas y la renta petrolera de siempre.

“Nosotros quisiéramos que esa generación de divisas no solamente fuera lo asociado a la venta por concepto de hidrocarburos. Ahí el presidente (Nicolás Maduro) hizo un llamado exhaustivo a otros mecanismos que deberían estar, por ejemplo los procesos de exportación”, rememoró.

Adicional a este esquema, recordó que está planteada la Ley de Protección y Estímulo a las Inversiones Extranjeras y por ende Venezuela está abierta “a toda la inversión”.

“No tenemos una visión dogmática, toda la inversión que se quiera generar en nuestro país nosotros la estamos invitando. Hablamos de unos países, Rusia, China, pero todos (incluidos) los países europeos y los propios inversionistas norteamericanos”, señaló.

Menéndez presentó que el Gobierno nacional está reuniéndose con las distintas empresas norteamericanas que tienen proyectos en el país para solventar la diatriba dispuesto por las sanciones de EEUU “sobre sus propias empresas”.

“Nosotros vamos a tener alguna solución, tenemos que resolverla en conjunto entre los privados y el Estado venezolano”, ratificó.

Proyectos “cargados”

En esta recta final, el vicepresidente asomó que todos los proyectos, alrededor de 600, que conforman el Presupuesto están cargados en un sistema nacional de inversión, desarrollado por el Ministerio de Planificación y personal del Estado.

Señaló que esta cartera de proyectos fue vinculada a los objetivos del Plan de la Patria, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y las 25 líneas de la Campaña Carabobo. “Es un sistema informático donde cada ente que desarrolla un proyecto lo puede vincular con el Plan de la Patria, las ODS o la Campaña Carabobo”, expuso.

Y dijo igualmente que ya fue implementado el módulo de seguimiento para evaluar el desarrollo de estos proyectos.

–No será solamente cuánto es la ejecución presupuestaria administrativa, sino cuánto hemos avanzado en lo concreto en los objetivos.

Basamento

A todo esto, Menéndez explicó que el Presupuesto Nacional está formulado en base a cuatro esquemas: protección social, disminución de la dependencia con Estados Unidos, desarrollo de la “economía de mantenimiento” y seguimiento de las políticas públicas.

De la primera, afirmó que Maduro ya ha instruido que al menos un 70% del total del presupuesto esté vinculado a la inversión social. “Es decir, mantener la premisa de la inversión social”, recordó el funcionario.

En segundo lugar, explicó que proyectan al 2018 como “el año definitivo” para la construcción soberana e independiente de las políticas estadounidenses. “Generar todo un nuevo basamento tecnológico, de transformación del modelo productivo que nos permita precisamente desarrollar la soberanía como una visión auténtica de nuestro país”, indicó.

Asimismo, el ministro manifestó que el tercer componente radica en “el desarrollo de la visión de la doctrina del mantenimiento”. Aseguró que eso conllevará un cambio cultural frente al rentismo petrolero.

–Todo un andamiaje, todo un aparato económico productivo, vinculado al mantenimiento como una nueva filosofía.

Aclaró que aquellas inversiones que son estructurantes se van a mantener en pro del desarrollo. “Pero indudablemente hay un enfoque que hay que hacer, aquellas cosas que no hagan falta iniciarlas en este momento es mejor concentrarnos en la recuperación de sus capacidades operativas”, refirió.

Por último, el seguimiento. Menéndez expuso que “la visión profunda es ser mas eficientes” y “un Estado que sea absolutamente desburocratizado, sentado en la realidad de la calle, de la visión concreta que se transita en nuestro país”.

El Universal