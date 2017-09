Me hice rico siendo el orangután del circo del boxeo: Conor McGregor

Septiembre 2, 2017 - 11:34 pm

Conor McGregor no se echó para atrás en su pelea contra el invicto Floyd Mayweather y ahora disfruta de las jugosas ganancias que dejó el combate que se realizó en Las Vegas.

Tras lo ocurrido en el cuadrilátero de la T-Mobile Arena, muchas personas se burlaron del irlandés, incluso aparecieron memes, pero ahora, el campeón de las artes marciales mixtas lanzó un comentario en tono de burla en el que se calificó como “orangután”.

El orangután preso que obedeció las reglas del circo y se enriqueció a más no poder de ello”, publicó en Instagram. Se estima que el luchador de artes marciales pudo obtener 100 millones de dólares en ganancias.

La pelea no tuvo la relevancia que se esperaba y Mayweather puso final a la aventura de Conor McGregor en el décimo round por nocaut técnico.

The captured Orangutan who obeyed the rules of a Circus and got filthy rich from it. pic.twitter.com/4kNw01BDAS

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 de septiembre de 2017