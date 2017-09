Septiembre 3, 2017 - 8:05 pm

Alegría y magia fue lo que se respiró la tarde de este domingo en el Paseo del Lago de Maracaibo durante el cierre de las Ecovacaciones 2017, evento presidido por la Gobernación del Zulia con el objetivo de darle a los más pequeños un mes de recreación, cultura y deporte.

“Hoy estamos dando cierre a Ecovacaciones que forma parte de las programas enmarcadas en el Plan Nacional de Recreación que comenzó en agostó y culminará el 17 de septiembre. Durante todo este proyecto se cuenta con 1.900 recreadores que han atendido a más de 400 mil niños en actividades culturales, de aprendizaje, deportivas y visitas guiadas que despiertan la conciencia ecológica”, indicó Keidi Aguirre, directora estadal del Ministerio de la Juventud y Deporte.

Los niños jugaron volantines, cantaron gaitas, bailaron y disfrutaron de payasos, danza, teatro y zanqueros en una tarde colorida que comenzó a las 5:00 de la tarde.

“Es un momento dedicado a la familia. Estamos trabajando en función de darle alegría y promover la paz en los infantes”, expresó Mildred Luzardo secretaria de Cultura del Zulia.

Desde el 7 de agosto cuando comenzó Ecoturismo ha contado con 55 puntos de recreación en la región, que han servido para realizar visitadas guiadas a lugares histórico, turístico, deportivos, culturales y ecológicos a los niños en todos los municipios zulianos.

Gobernación del Zulia, Fundación Niño Zuliano, Ministerio de Juventud y el Deporte, Secretaria de Cultura y el Gobierno Nacional han trabajajado articuladamente para la realización de este tradicional evento.

“Estamos muy felices. Los niños escucharon gaitas y han difrutado de los bailes que se han presentado. No pensábamos tuviéramos la oportunidad de participar en tantas actividades”, señaló María de los Ángeles Gómez, asistente al evento.

Las autoridades se encargaron de velar por la seguridad y la asistencia en salud de padres y niños quienes no dejaron de reír y brincar durante todo el evento: “Lo que más me gusta son los zanqueros, me parecen muy divertidos. También los volantines. La hemos pasado muy bien”, dijo William Freitez, de 7 años, mientras jugaba con un balón en los espacios del parque.

Maidolis Ramones Servet

Fotos David Moreno

Noticia al Día