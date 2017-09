Marcelo Bielsa: “Estoy muy decepcionado por no estar a la altura de las expectativas”

septiembre 22, 2017 - 9:21 pm

El entrenador argentino Marcelo Bielsa, cabeza visible del ambicioso proyecto del Lille, reconoció estar “muy decepcionado” por no estar “a la altura de las expectativas”, este viernes tras caer 4-0 ante el Mónaco en partido de la séptima jornada francesa.

“Es imposible no estar preocupado. Me siento responsable de la situación. Lamento mucho el precio pagado por los jugadores pero es la realidad que deben afrontar. Estoy muy decepcionado por no estar a la altura de las expectativas”, dijo Bielsa tras el partido.

Estas declaraciones llegan dos días después de un gran enfado en sala de prensa, cuando calificó a los periodistas de compañía “despreciable”.

Con la cabeza baja, este viernes Bielsa habló en un tono calmado ante una quincena de periodistas.

“Es un partido en el que nos han superado a todos los niveles. En ningún momento del partido hemos podido alcanzar la altura de nuestro adversario”, dijo el ‘Loco’.

“Hemos corrido mucho, Mónaco ha corrido menos, pero mejor. Hemos intentado provocar los errores y no lo hemos logrado”, añadió.

“Las variantes que intenté dar al equipo no funcionaron. Todo lo que intentamos hacer, en nuestro proyecto de juego, fue neutralizado por el adversario”, continuó.

“No tengo argumentos para justificar las diferencias que hemos visto en el campo”, concluyó Marcelo Bielsa.

AFP / París, Francia