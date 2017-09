Maracaibo está sin plata

Septiembre 14, 2017 - 11:16 am

Maracaibo. Ir a un comercio para pedir efectivo por avances ya no se puede porque fue prohibido por el gobierno nacional. Intentar hacer esta operación de manera correcta tampoco funciona, debido a que los bancos simplemente no tienen dinero ni en taquillas ni en cajeros.

Esta es la dramática situación que viven los marabinos desde hace semanas y que ha perjudicado directamente su día a día en necesidades básicas como el pasaje en el transporte público o alimentos que se consiguen más económicos en mercados populares donde solo se recibe dinero físico.

Entre los más afectados destacan los abuelitos, quienes denuncian que en las pocas entidades bancarias donde reparten efectivo, apenas dan una cantidad máxima de 10 mil bolívares y las reparten en billetes de 10 y de 20.

Es el caso del señor David Mendoza, un pensionado que relató para Radio Fe y Alegría Noticias que: “He pasado penurias porque he tenido que ir a tres y cuatro bancos para cobrar y lo que te dan son billetes de 10 y de 20 bolívares; y los de 10 no los quieren recibir los comerciantes porque dicen que eso no sirve”.

En ese sentido, Mendoza contó que este jueves quiso depositar inmediatamente los billetes de 10 bolívares que les entregaron en un BOD de la región, pero la cajera le informó que tendría que esperar hasta el otro día para hacer esta transacción. “El gerente se hizo la vista gorda y he hizo caso omiso a la situación”, expresó.

Nuestro equipo reporteril pudo constatar que todas las sedes del Banco Fondo Común de la ciudad no reciben dinero desde hace una semana y la rutina diaria de las personas de la tercera edad es quedarse todo el día en el banco, puesto que es su único ingreso para vivir.

En otros estados del país, a pesar de que existe la misma problemática, la situación es un poco más dirigible a la del Zulia, estado fronterizo. Corresponsales de Caracas y Barquisimeto, por ejemplo, confirmaron que en los bancos de sus ciudades aún entregan efectivo diariamente pero con una tasa fija de hasta 15 mil bolívares.

Sin embargo, Henkel García, director de Econometrica, pronostica que, tras el aumento del 40 % en el salario mínimo anunciado este jueves por el presidente Nicolás Maduro, se “agravará la crisis de efectivo”.

Radio Fe y Alegría