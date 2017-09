septiembre 28, 2017 - 5:04 pm

El dirigente y fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, criticó este jueves la demora del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la activación del proceso de sustitución de candidatos para las elecciones regionales del 15 de octubre.

Rosales señaló que pese a los obstáculos que interponga el gobierno nacional, la unidad buscará los caminos para avanzar en torno a la recuperación de las gobernaciones del país. “Todavía no se ha decidido la sustitución de los candidatos en el tarjetón electoral, una manipulación para crear confusión, pero cuando la gente busca una balsa para salvarse no ve el color, así está el Zulia, si el CNE no permiten la sustitución, UNT no tendrá miedo de votar en la tarjeta de Primero Justicia. Superaremos los obstáculos hasta ganar y llegar al final, en Unidad, la que el pueblo nos reclama y exige”, dijo.

El líder opositor consideró que no votar es traicionar al país. “Algunos piensan que no deben votar, pero eso es parte de la esperanza, del compromiso que tenemos, el voto es parte de la lucha, por eso tenemos que sellar desde ya la victoria de Juan Pablo Guanipa en la gobernación”.

Comentó que los retos del próximo gobierno regional son aportar soluciones a Venezuela para un cambio económico, político y social. “El primer paso es ganar las gobernaciones para iniciar el camino democrático hacia el progreso por encima de cualquier interés o circunstancia”.

Noticia al Día