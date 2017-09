Septiembre 12, 2017 - 1:35 pm

El analista político y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló este martes que los procesos de negociación son parte fundamental de la política a propósito del encuentro que sostendrán el gobierno y la oposición mañana en República Dominicana. “Al gobierno le conviene solucionar los problemas, está en un estado crítico en las relaciones internacionales, enfrenta riesgos económicos, y en un escenario como este le sería prácticamente imposible que ganar unas elecciones”, dijo.

Consideró que las sanciones de EE.UU. sobre el sistema financiero de la nación tienen un impacto en la economía que afecta a todos los ciudadanos. “El problema es que ese castigo, independientemente que lo merezcan o no, no resuelve los problemas sino que complica aún más la vida de la gente de esas naciones, no solo a los líderes que intentan afectar en el poder.

Elecciones primarias

Sobre las elecciones primarias celebradas este domingo en 19 estados del país, Luis Vicente León afirmó que en procesos como estos la participación suele ser muy baja debido a que se reduce solo a maquinarias de partidos políticos. “Es ridículo pensar que por el resultado de las primarias nadie va a votar en las regionales”, apuntó.

Agregó que en la abstención puede influir la frustración en el bando opositor. “El gobierno sabe en que en estos momentos no ganaría ninguna elección, por eso juega a reducir la potencia de la oposición inhabilitándola”

