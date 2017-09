Los lugares donde nacen más a menudo las infidelidades

septiembre 20, 2017 - 12:22 pm

Es una realidad que puede ser aceptada o no, pero una realidad a fin de cuentas: un alto índice de la población es infiel. Otra verdad sobre este peliagudo asunto es que tanto los devotos de sus parejas como los que consuman el adulterio sienten una gran curiosidad por saber lo que ocurre entre las sábanas ajenas.

Una nueva encuesta realizada por una página web de venta de productos para la salud sexual ha interrogado a 2.000 hombres y mujeres europeos y americanos con el fin de comprender mejor lo que pasa cuando la gente rompe el pacto lealtad con su compañero oficial. Entre las conclusiones más relevantes, la mayoría de los infieles aseguraba haber caído en la tentación solo una vez, aunque los porcentajes entre los adúlteros compulsivos no eran tampoco triviales.

Alrededor de un 20% de las mujeres considera que una amistad online con un ex puede ser una forma de infidelidad

Para ellas, la principal causa de infidelidad era que su pareja les había dejado de prestar atención. Para ellos, la atracción hacia la otra persona suponía el impulso definitivo. Un apartado de la referida encuesta nos desvela cómo y donde da comienzo esta pecaminosa situación. Si tienes dudas sobre si tu novio o novia puede estar teniendo una aventura, o si desconfías de tu capacidad para no caer en los brazos de otro, te desvelamos cuáles son los sitios donde la mayoría de adulterios se empiezan a fraguar.

1. En una app de citas

Un 4.7% de las mujeres reconocieron que su ‘affaire’ había dado comienzo a través de una aplicación para móvil o de una página web. El porcentaje se disparaba hasta el 13% en el caso de ellos. Al contrario de lo que se cree, no son los portales para infieles aquellos que tienen más calado. El canal más utilizado fue, sin embargo, el de las herramientas para encuentros que se hallan más difundidas.

La amplia oferta de estos servicios ha ocasionado que las aplicaciones se hayan ido especializando cada vez más. En el caso concreto de aquellos que buscan sexo ocasional existen opciones como Localsin, capaz de hallar sujetos con ganas de echar una canita al aire en 10 kilómetros a la redonda, o Wingman, todavía en fase de desarrollo, pero cuya intención será la de juntar viajeros dispuestos a acabar con los tiempos muertos en los aeropuertos o en los aviones.

2. En las redes sociales

Los perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, etc. permiten interactuar de forma activa con amigos y conocidos y son una peligrosa forma de retomar el contacto con seres del pasado.

Un 17,8% de las mujeres y un 21,8% de los hombres infieles confesaron que su falta fue perpetrada en condiciones muy ordinarias y fortuitas

Alrededor de un 20% de las mujeres considera que una amistad online con un ex puede ser una forma de infidelidad. Con todo, las cosas no son blancas ni negras y las dudas deberían depender del contacto real que existe con la anterior pareja a través de este medio. ¿Verificas continuamente lo que tu ex está haciendo? ¿Te pones celoso si ves fotos de ella con otras personas? En ese caso, es probable que no hayas roto con tu pasado por completo y las dudas de tu nueva pareja sean menos infundadas de lo que parece.

3. En un bar

Más de un 12% de las mujeres así como un 19,5% de los hombres reconocen que su lío particular tuvo como mecha las horas transcurridas entre copa y copa.

La iluminación, el alcohol y la posibilidad de establecer conversaciones hasta altas horas provoca que los bares generen un ambiente ideal para la desinhibición que puede desembocar en situaciones inesperadas.

4. Dando una vuelta

Para aquellos a los que no les ha sucedido, esta posibilidad les resultará remota o incluso imposible, pero la mera acción de salir a caminar, hacer running, estudiar en la biblioteca o sacar a pasear al perro se presenta como uno de los principales contextos para que un contacto visual con un desconocido derive en un encuentro con importantes implicaciones emocionales.

Los expertos recomiendan no dejar entrever una aventura en el trabajo y que las expectativas entre las dos personas implicadas sean claras

En concreto, un 17,8% de las mujeres y un 21,8% de los hombres infieles confesaron que su falta fue perpetrada en condiciones tan ordinarias y fortuitas.

5. En el trabajo

Se insiste hasta la saciedad en el hecho de que hay que separar la vida personal de la profesional, pero si pasamos más de 8 horas en nuestro puesto, más tiempo a veces del que se trasncurre con la pareja, ¿cómo se espera que en tantos minutos, día tras día, no puedan aparecer ocasiones comprometidas con otras personas?

Se trata, sin lugar a dudas, de una de las situaciones de infidelidad más espinosas, por todo lo que se pone en juego. Algunos expertos recomiendan no dejar entrever la aventura entre el grupo de compañeros o de jefes y que las expectativas entre las dos personas implicadas sean claras. La situación afectiva personal así como la estabilidad económica pueden derrumbarse ante una infidelidad en el trabajo que acaba en catástrofe.

6. En un encuentro entre amigos

Cuando la amistad es entre individuos de distinto sexo ya se sabe que la línea que separa esta del amor o la atracción sexual puede ser difusa. Para la mayoría de hombres y mujeres infieles, una reunión para salir a tomar algo con un amigo del presente o del pasado ha sido la situación que le ha conducido a romper los límites del pacto con su pareja. En concreto, el 40,6 % de ellas reconocen que el adulterio se había producido con una persona que hasta entonces ostentaba el título de amigo. Lo mismo sucedía con un 32,9% de los varones.

