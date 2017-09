Los cinco errores más comunes en el sexo oral

septiembre 22, 2017 - 10:11 am

Es bien sabido que el sexo oral es una de las prácticas preferidas tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, muchas mujeres no se atreven a experimentarla con su pareja por temor a no hacerlo bien o a parecer inexpertas. Aunque este problema tiene solución y todo se arregla en la práctica, a través de la comunicación, existen ciertos errores que son muy comunes en el sexo oral y no debes cometer. A continuación te los decimos:



1. Utilizar los dientes

La zona genital es una de las más sensibles del cuerpo, por lo que debe ser tratada con mucho cuidado y sensibilidad. Utilizar los dientes es uno de los errores más frecuentes y más desagradables durante el sexo oral, lo cual debes evitar. Trata de emplear tu lengua y labios, los dientes déjalos fuera.

2. Hablar mientras lo haces

No es necesario que converses con él mientras le haces sexo oral, y no es algo que a ellos o ellas les agrade, pues en lugar de ser estimulante, resulta un distractor para su excitación.

3. Reírte

Ya sea que tú estés haciendo sexo oral o él a ti, reírte en ese momento no resulta lo más excitante del mundo. Además de que tu pareja lo puede tomar como una burla y ofenderse.

4. No disfrutarlo

Si estás teniendo sexo oral sólo por complacer a tu pareja, pero tú lo estás padeciendo, grave error. Finalmente él se dará cuenta de que no lo disfrutas, por tu expresión de desagrado, y eso resulta muy poco erótico.



5. Hacerlo demasiado lento

Conocer la velocidad exacta con la que se debe practicar el sexo oral es imposible, puesto que cada persona es distinta. Sin embargo, puedes averiguarlo preguntándole a tu pareja ¿cuál es el ritmo que prefiere?



Agencias