Los altos costos acabaron con los madrugonazos para las baterías: Ya van por Bs. 280 mil

Hace apenas unos meses interminables colas comprar baterías nuevas, en tiendas especializadas de Maracaibo, ocupaban desde la madrugada cuadras y canales enteros de la vía donde se ubicaban, hoy la traba no es solo la cola y las restricciones de compra sino los elevados precios que ha alcanzado este indispensables producto para los conductores.

En poco tiempo las colas han mermado, y no es que ya no se estén robando las baterías o que los usuarios no necesiten reponerlas, es que los altos costos no están al alcance de todos.

Consultando una tienda especializada del norte de la ciudad las baterías más económicas son las de 650 amperios, que se venden por 244 mil, mientras que las más costosas son las de 800 amperios, que se expende en 286 mil bolívares. Según señala el encargado del local, en lo que va de año han sufrido 8 aumentos, pasando de 22 mil bolívares hasta el precio actual.

Aunado a esto, las restricciones para comprar baterías cada día son más estrictas, en principio los usuarios que requerían la reposición debían llevar la batería dañada o la denuncia por robo ante los organismos policiales, sin embargo, ya no permiten presentar esta constancia sino que exigen expresamente la batería mala.

Las baterías importadas que se venden en ferreterías, tiendas de pintura, tiendas de repuestos de vehículos, son una opción menos accesible, aunque no tenga tantas restricciones, pues los precios están muy por encima de las nacionales. Las de 650, 700 y 800 amp hasta el momento sobrepasan los 300 mil bolívares.

Alfonso Contreras, del sector Altos de Jalisco, expresó a NAD su molestia ante la negativa de la empresa de venderle la batería de 800 amp que necesitaba para su vehículo. La razón que le dio el encargado fue tajante, “desde hace 6 meses no lo aceptamos, debe traer una batería vieja”. Expresó que es ilógico que le exijan esto si está presentando una constancia de robo, “de dónde la voy a sacar si me la robaron, voy a tener que pagar por fuera una dañada para que me vendan una nueva”.

Contreras consideró que estas empresas “tienen un negocio sucio, aparte de que venden las baterías carísimas tenemos que traer las viejas para que ellos la vendan a las recuperadoras”. Así mismo comentó que ya había intentado conseguir una en ese estado y se la ofrecieron en 80 mil bolívares.

El proceso de compra

En todos los puntos de venta de batería de Maracaibo están utilizando la misma modalidad, los vehículos se acomodan por orden de llegada y así mismo pasan a la revisión del vehículos donde un experto de la empresa revisa las condiciones del alternador para garantizar la vida útil de la batería que se va entregar, en caso de tener desperfectos eléctricos el usuario debe repararlos antes de la venta.

Una vez comprobado que todo está se procede al pago e instalación de la nueva batería.

Usuarios afirmaron que el proceso está más ágil que meses atrás, apuntando que se debe a la menor capacidad de compra, aunque denuncian que persiste el negocio de la venta de los puestos.

Hernán Leal llegó al establecimiento a las 10 de la mañana y antes del mediodía ya tenía su batería nueva. “Tuve que recorrer varios establecimientos para comprar más rápido, fui a la limpia y era todo un desorden por las mafias de la venta de los puestos, llegue temprano allí y resulta que tenía 10 por delante”.

De la misma manera, Jesús Fuenmayor hacía su cola por segunda vez en tres meses, pues fue víctima de los rateros nuevamente, a pesar de haber blindado su carro. “Hace dos meses me costó 164 mil, hoy la tengo que comprar en 100 mil bolívares más, la próxima vez tendré que arrumar el carro porque ya no puedo seguir comprando baterías”.

Fotos: Mysol Fuentes

