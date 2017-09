Lo más escandaloso que querías preguntar acerca del sexo, respondido por ellas

septiembre 22, 2017 - 10:14 am

Se repite hasta la saciedad desde todos los frentes: en el sexo la comunicación es una de las cosas más importantes. Se trata de toda una paradoja, ya que existen pocas cuestiones más privadas que aquello que se ha vivido o se anhela experimentar entre las sábanas.

Incluso en parejas muy establecidas que disfrutan de una gran confianza no es extraño que ciertos aspectos acaben soslayándose. La curiosidad, sin embargo, está ahí y no es fácil de aplacar. No podemos ponernos en la cabeza del sexo opuesto, no podemos vivir sus sensaciones o sus deseos. Al final solo quedan las palabras, y los cambios de impresiones entre hombres y mujeres no suelen ser tan fluidos como deberían.

A ella no le importará demasiado el tamaño de tu miembro si estás dispuesto a practicar sexo oral durante media ahora

El error se encuentra quizás en abordar el sexo como si de una clase magistral se tratara. Es necesario buscar otros ámbitos más desinhibidos. La protagonista del anime ‘Paprika’ decía que “internet y los sueños son parecidos. Son zonas donde la mente consciente y reprimida se libera”. Siguiendo esta acertada intuición, recurrimos a la red en busca de las preguntas que más inquietan al sexo masculino respondidas directamente por boca de ellas.

¿Cuál es la mejor manera de pedir sexo oral?

En sí misma, la perspectiva de la felación no resulta muy atractiva para buena parte de las féminas: “La imagen de un hombre tirando de la cabeza de una mujer hasta sus ingles no tiene nada de fascinante. Aquello no siempre sabe bien, y lo de ‘lávate los dientes antes de besarme’ es todo un chasco”, declara Logan Levkoff, sexóloga y experta en relaciones de pareja en la página de educación sexual ‘Trojan’.

Con todo, existe un consejo que la mayoría de mujeres comparte: “La mejor manera de pedirlo es dar tú antes. Si estás aguardando a tener sexo oral a la carta, amigo, te vas a hartar de esperar”, señala la blogger Liz Pardue-Schultz, que dedica buena parte de su página personal a temas sobre amor y sexualidad.

¿Es el sexo oral una causa perdida para los hombres? Ni mucho menos, solo que el principal atractivo para ellas no se encuentra en la técnica de la felación sino en otros aspectos menos explícitos. Confiesa Pardue-Schultz en otra publicación de la web ‘Your Tango’: “A mí me gusta hacerlo, especialmente cuando me estimulan al mismo tiempo. Siento ese increíble poder que me otorga complacer a mi pareja”.

¿Es el tamaño un hándicap?

“El tamaño no debería importar. Lo que sí cuenta es si te sientes satisfecha con el encuentro que estás manteniendo. Muchos hombres compensan sus limitaciones superando a sus compañeros más dotados en otras destrezas eróticas (juegos, sexo oral, etc)”, revela la periodista experta en artículos sobre sexualidad Sarah Kelsey.

Si así vas a dormir mejor, te puedes decir a ti mismo que ninguna mujer ha simulado un orgasmo estando contigo, pero te equivocas

“Desde la perspectiva de una mujer de 26 que tiene muchas amigas, diría que la mayoría de nosotras no nos preocupa demasiado este asunto. Lo que sí las inquieta más es si estás cumpliendo con sus necesidades en la cama. Si estás dispuesto a bajarte al pilón durante media ahora, a ella no le importará demasiado el tamaño de tu miembro”, confiesa Katie Starrantino, educadora sexual y colaboradora del medio ‘Elite Daily’.

¿Cómo adivino si está fingiendo un orgasmo?

“Lamento decirte esto, pero nunca lo sabrás”, afirma Starrantino. “Si te va a ayudar a conciliar el sueño, te puedes decir a ti mismo que ninguna mujer con la que te has acostado ha simulado un orgasmo, pero te equivocas”.

Las mujeres tienen menos poder sobre sus amigos varones del que los hombres creen

La educadora recuerda una de las escenas más tórridas del cine: “Somos muy buenas fingiendo. ¿Has visto ‘Cuando Harry encontró a Sally’? El tema no es si las mujeres fingen orgasmos, es por qué lo hacen. Existe muchísima presión sobre nosotras para alcanzar el clímax en cada encuentro y eso no es realista. El foco tiene que estar siempre en el placer y no en el orgasmo”.

¿Para ellas, son los amigos un plan B?

“Esa es una pregunta tremendamente cínica que asume que las mujeres tienen mucho más poder sobre sus amigos varones del que realmente poseen”, afirma Pardue-Schultz.

Para ilustrar su caso, esta mujer decidió fijarse en su lista de contactos masculinos de Facebook para dar algunos números: “Solo he sentido algo más que una atracción platónica hacia un 31,7% de ellos, que incluye el 7,12% de los que he estado enamorada y el 3,9% con los que he mantenido algún tipo de relación sexual o romántica. Eso significa que un 68,3% de los hombres a los que considero amigos no van más allá, y están en mi vida porque disfruto de su compañía, sin más más expectativas”.

¿Cuántas veces al día se excitan las mujeres?

Las respuesta más inmediata es que depende de la fémina en cuestión.

“No me siento demasiado excitada durante los días laborales porque estoy muy ocupada”.

“Depende de cuán aburrida esté”.

“Algunos días nada. Otros, la jornada entera”.

“Antes más. Después, empecé con los anticonceptivos y aquello fue como ‘bueno, ya no lo hago tanto como antes”.

“De una a varias veces al día”.

“Yo diría de 5 a 10 veces al día”.

¿A ellas también les gusta el porno?

La relación de las féminas con el mundo de los vídeos para adultos tiene, a día de hoy, un punto ambiguo: “Lo odiamos. ¡El porno es muy poco realista y os lleva a pensar que somos capaces de hacer todas esas cosas! Es broma”, señala Starrantino.

“Hay mujeres a las que les encanta ver porno y hay otras que se sienten más excitadas con otro tipo de prácticas. Con todo, ten en cuenta que las primeras pueden estar interesadas en ciertas experiencias que no tienen por qué coincidir con tus fantasías”.

El Confidencial