Francisco Lindor: “Ver que todo el público enloqueció fue divertido”

Septiembre 15, 2017 - 12:44 pm

A un strike de que concluyera la racha histórica de triunfos de Indios, Francisco Lindor se vistió de héroe. Y Cleveland añadió una remontada dramática a una seguidilla que ha tenido de todo.

El boricua Lindor conectó un doblete que produjo la carrera del empate en el noveno inning, mientras que Jay Bruce aportó otro batazo de dos esquinas en el décimo, para que Indios superaran el jueves 3-2 a los Reales de Kansas City.

Cleveland hilvanó su 22do triunfo consecutivo, para ampliar un récord de la Liga Americana. Además, se acercó a cuatro victorias de la mejor racha en la historia de las mayores, perteneciente a Gigantes de Nueva York de 1916.

Con esa victoria y la derrota de los Angelinos por 5-2 ante los Astros, la Tribu aseguró su pase a la postemporada.

Durante su marcha sensacional, Indios habían propinado palizas y blanqueadas. Pero no se habían ido a los extrainnings ni habían resuelto el encuentro en el último turno para mantener viva la mejor cadena de triunfos que se haya registrado en 101 años.

“Pueden marcar ya esas dos cosas que nos faltaban”, dijo el cerrador Cody Allen. “Estamos haciendo todo”.

Y mientras el Progressive Field vibraba como si se tratara de un juego de playoffs, Bruce ancló en la intermedia, donde fue festejado por sus compañeros, quienes le lanzaron agua helada y brea, además de desgarrarle la parte delantera del jersey. “Estos tipos están arrojando de todo”, dijo Bruce entre risas. “Nunca sabes con qué te van a golpear. Desde luego, es la primera vez que me rompen el jersey, pero por lo menos no se quedaron con él”.

Los Indios no se frenan ante nada.

Lo demostraron en la novena entrada, con dos outs y dos strikes ante el cerrador dominicano Kelvin Herrera. Lindor estrelló la pelota contra el muro del bosque izquierdo.Pese a un salto descomunal, Alex Gordon no pudo hacerse de la bola.

“Por un segundo, cuando hice contacto, pensé ‘¡oh, no!, le pegué hacia el otro lado, a donde está el mejor jardinero'”, relató Lindor. “Luego vi que la pelota pegó contra la cerca, y todos nos emocionamos. Ver que todo el público enloqueció fue divertido y también fue especial ver a los compañeros gritando en el escalón más alto del dugout”.

