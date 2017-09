septiembre 28, 2017 - 10:44 am

“Luis Aparicio era tan disciplinado que en una oportunidad él fue la víctima”, asi comenzó la conversación Leonel Carrión, el mismo outfield que estuvo 16 años como defensor del center field en las Águilas del Zulia y que en la campaña 83-84 fue uno de los artífices del primer título de los zulianos.

“Eso ocurrió en la temporada 93-94, cuando Aparicio fue mánager de los Petroleros de Cabimas. Un día en la noche nos reunió a los técnicos y a los peloteros y nos dijo que debíamos estar, al día siguiente a las 7.00 de la mañana en la puerta del hotel para embarcarnos al bus y partir a Barquisimeto e iniciar una gira contra los Cardenales de Lara. Pero él llegó a las 7 y 10 minutos y ya el bus había salido, Esa fue su orden que el bus saliera a las 7.00 am con los que estuvieran y él fue el único que faltó”.

46 años en la pelota cumple Leonel Carrión

Esa es una de las anécdotas que de seguro contará Leonel Carrión de las tantas que tiene en sus 16 años como pelotero y 30 como técnico, en el Conversatorio “Aqui se habla de béisbol”, que tendrá su dia de estreno el viernes 06 de octubre, teniendo como escenario el salón grande del Restaurante “Sabor Zuliano”.

También contó Carrión, quien estuvo acompañado por Evencio Chacón y Wenceslao Moreno, ponentes como él y organizadores del Conversatorio, que esa disciplina la mantuvo en sus 16 años como pelotero, tanto con las Águilas del Zulia como en las ligas menores con los Expos de Montreal, pero que eso ha cambiado.

“Ahora un novato de primer año llega al dogaut o clubhouse del equipo en Venezuela, como si viniera de batear 30 jonrones y remolcar 100 carreras en las Grandes Ligas”.

La puerta de las Grandes Ligas nunca se abrió para Leonel Carrión

Carrión, quien durante gran parte de su carerra en Venezuela se disputó los primeros lugares con Antonio “Tony” Armas, de los Leones del Caracas, en Estados Unidos se cansó de dejar buebois npumeros pero nunca pudo jugar en las Mayores.

“Aquí en Venezuela Leonel era mejor bateador y fildeador que Antonio Armas, pero “Tony” bateaba más jonrones y además jugaba con el Caracas, un club de mayor proyección en la zona central del país y más mediático”, relató Evencio Chacón, que dijo ser fanático de Carrión en la época de éste como pelotero.

Y en el norte Leonel Santiago tuvo a tres jardineros en Montreal que lo dejaron llegar al big Show.

“Yo hice todo lo que tenía que hacer en las menores para subir, pero nunca ni siquiera me incluyeron en el roster de 40. En esa época no era tan fácil, además en el outfield de los expos estaban Andre Dawson, Warren Cromartie y Ellis Valentine y los suplentes eran Jerry White, Ron Leflore y Roeland Office. A ese grupo de guardabosques no les daba ni gripe”.

Y así siguió contando Carrión muchas de sus vivencias, hazañas y anécdotas en la pelota y dice que la que lo marcó y más disfrutó fue la ganancia del título de las Águilas del Zulia en la zafra 83-84 y también la Serie del Caribe del 84.

“Y también he sido campeón como técnico”. Le faltó a Leonel Carrión, aparte de jugar en las Grandes Ligas, ser mánager del equipo de sus amores, las Águilas del Zulia.

Todas esas vivencias las podrá disfrutar el viernes 06 de octubre y el 16 de noviembre y una terceras jornada en diciembre, con Leonel Carrión, Evencio Chacón, César Suárez, Romer Vezga y Lipso Nava en el Conversatrio “Aqui se haba de Béisbol”, organizado por el profesor Wenceslao Moreno Jr.

Enrique Peña Díaz

Foto: Mysol Fuentes

Noticia al Día