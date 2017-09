Septiembre 6, 2017 - 1:36 pm

Los carteles de “Sí hay punto” son el factor común de locales de todo tipo, formales e informales, desde un puesto de comida rápida callejero hasta un abasto popular y es que la falta de efectivo en Venezuela ha obligado al comercio a evolucionar y a los usuarios a bancarizarse para poder adquirir lo necesario.

Estos dispositivos electrónicos, a través de los cuales un comercio puede recibir los pagos que sus clientes realicen con tarjetas de crédito y tarjetas de débito de una o varias organizaciones financieras, son la alternativa de pago más inmediata ante la crisis de efectivo. Actualmente las entidades financieras obtienen 0.8% del monto total al cierre diario por tarjeta de débito y 9% por tarjeta de crédito.

Al llegar a un local la pregunta es recurrente, si no hay punto en el comercio el usuario se ve obligado a migrar a otros negocios para poder comprar con su dinero electrónico, es allí cuando la necesidad agudiza la crisis pues el local sin punto no vende nada.

Así lo explica la señora Arelis Fernández, quien es dueña de un abasto surtido al oeste de Maracaibo, para el cual no ha podido conseguir un punto de venta a través de las entidades financieras de la ciudad.

“Sin punto de venta no vendo nada, cuando se cae la línea es fatal porque la gente no tiene efectivo y por transferencias es más difícil porque no todos tienen el mismo banco”, señala Fernández, quien confesó a NAD que la falta de efectivo la llevó a alquilar un punto de venta.

Esta medida fue una solución desesperada para levantar su negocio, pues tras tocar varias puertas en bancos públicos y privados solicitando un punto se dio cuenta que necesitaba mucho más que el deseo de tenerlo.

En algunas entidades la lista de requisitos era interminable, solo para colocarla en espera a la llegada de los equipos, además debía tener movilizaciones de dinero en cuenta superiores a 4.5 millones de bolívares para el cierre de mes; y en otras simplemente la respuesta era “no hay, no sabemos cuándo llegan”.

Ante esta situación sin salida, el negocio de Fernández seguía en picada, por lo que decidió alquilar un punto. “Conseguir quien lo alquile tampoco es fácil, eso es delicado. El que tengo es de un ciber que fue robado en varias oportunidades y tuvieron que cerrarlo, para mantenerlo activo la señora me lo cedió con una comisión de 10% al cierre diario”, dijo.

Considerando esto, existe un círculo vicioso interminable, pues si bien el usuario se beneficia al poder comprar productos que de otra manera debe pagar en efectivo, por otro lago se hace parte de una cadena que finalmente lo perjudica. En el caso de la señora Fernández, esta debe descontar 10% de sus ingresos de venta para pagarlos por el alquiler del punto, porcentaje que recarga sobre los productos que vende, lo que termina recayendo sobre el usuario.

Este es el caso de cientos de pequeños y medianos comerciantes, por ejemplo los puestos de comida callejera de Maracaibo no todos están legalizados por lo que les es imposible obtener un punto de venta por la via regular. Un vendedor, que quiso resguardar su identidad, señaló que actualmente su puesto opera con un aparato propiedad de una venta de pollos por el que pagan 10% al cierre del día

Así mismo, criticó las trabas que existen para poder adquirir un punto de venta y que las entidades no supervisen el uso de los mismos. “El banco los da y nunca más regresa al local para verificar que esté funcionando donde es y como es, no saben si la gente lo vende, lo alquila o lo daña, y por eso se presta para tantas cosas malas”, sentenció la comerciante.

Por su parte, Jabson Pernalete, dueño de una venta de repuestos, indicó que su caso fue distinto, hace dos años, “cuando era más flexible”, solicitó un punto de venta, por el cual en ese momento exigían altos montos de movilización, lo que en un principio fue cuesta arriba, sin embargo, gracias a la inflación, conforme pasó el tiempo con pocas transacciones logró alcanzar la meta.

“En este momento cualquier repuesto de carro pasa los 100 mil bolívares y esa cantidad en efectivo no la tiene nadie, mi negocio sufre pérdidas únicamente cuando se cae la red del punto. Normalmente en el mediodía hay que pasar cada tarjeta al menos 10 veces para poder completar la transacción, si no es que le debitan el monto al cliente y no se acredita, esto de los puntos es una lotería”.

Fotos: José López

Noticia al Día