Las Kardashians tienen una década al aire

Septiembre 4, 2017 - 12:00 pm

Esta semana, la televisiva familia estadounidense protagonista de Keeping Up With the Kardashian cumple una década en el ojo del huracán, gracias a su exitoso reality show. En este decenio sus integrantes han conquistado, además, las redes sociales, donde entre todos acumulan 700 millones de seguidores. Gracias a este negocio, la más famosa del clan, Kim Kardashian, se ha embolsado 38 millones de dólares, según Forbes, y lo ha conseguido con sus recomendaciones de productos y sus polémicos selfies.

Recientemente kim dijo que no iba a participar en nada que no contara con su aprobación y control creativo. Que compartía todo con sus dos hermanas Kourtney y Khloe y que decía sí a demasiadas cosas, bronceados, zapatos, cupcakes o vídeos de fitness y que trabajaba muy duro para recibir tan poco. “Hay mucha información falsa sobre los números de ganancia, y realmente quería crear un negocio yo sola. Lo he probado todo y ahora me puedo centrar en algo”, explicó a la web especializada en moda WWD, anunciando así que tomaba las riendas de su nombre y negocio.

El aniversario llega acompañado de un maratón televisivo de las 13 temporadas del reality show que se emite en E! y no hay señales que anuncien su fin, todo lo contrario. La cadena ha invertido otros 66,6 millones de dólares para mantener en antena un año más a la familia mejor pagada de la televisión en EEUU. También está prevista la emisión el 24 de septiembre de un especial Kardashian. Pero sobre todo este aniversario coincide con continuos análisis sobre este fenómeno que cambió el significado de la palabra fama.

Antes de las Kardashian, la fama no era una meta sino consecuencia de un logro. Pero como confiesan los productores del programa desde el primer día quedó claro que este clan con hambre de éxito solo podía ofrecer al público sus pecados. La realidad es que estas hermanas, criadas en medio de la fama se convirtieron en un éxito mundial, sin ser fruto de la ficción de unos guionistas, todo lo contrario estas jóvenes nacieron para ello.

Noticia al Día/El Universal